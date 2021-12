Anggota Parlemen Uni Eropa: Tidak Ada yang Melakukan Lebih Banyak Dalam Mengalahkan ISIL selain Jenderal Soleimani

Islam Times - Seorang anggota Parlemen Eropa mengakui bahwa tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk mengalahkan teroris ISIL di Irak daripada komandan legendaris Iran Martir Letnan Jenderal Qassem Soleimani.

"Sementara AS dan Sekutu bertanggung jawab atas kebangkitan ISIL dan mempersenjatai Kelompok Jihadis, tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk mengalahkan ISIL di Irak selain Jenderal Soleimani," kata Mick Wallace, anggota Parlemen Eropa dalam sebuah posting di akun Twitter-nya. .Wallace membuat pernyataan itu sebagai tanggapan atas tweet kedutaan Iran untuk Kerajaan Belgia yang mengatakan, "Kami mengundang Anda untuk menonton video pendek yang kami kumpulkan di Kedutaan untuk memperingati ulang tahun kedua kemartiran Jenderal Soleimani, pahlawan berjuang untuk mewujudkan perdamaian di kawasan & merupakan benteng kokoh melawan penyebaran ekstremisme dan terorisme."Dia juga mengutuk komunitas internasional karena tidak mengambil tindakan apa pun atas pembunuhan jenderal top Iran, dengan mengatakan, "Di mana kecaman dari Komunitas Internasional ketika dia dibunuh oleh AS ...?"Mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Komandan Kedua Mobilisasi Populer (PMU) Irak dibunuh oleh pasukan teroris AS di dekat Bandara Internasional Irak pada 3 Januari 2020, atas perintah mantan AS Presiden Donald Trump. [IT/r]