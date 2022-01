Pembicaraan Tegang Antara AS dan Rusia tentang Krisis Ukraina Terbuka di Jenewa

Sergey Ryabkov, Russian Deputy Foreign Minister.jpg

IslamTImes - Dengan para diplomat secara publik pesimis, Amerika Serikat dan Rusia memulai negosiasi yang sulit di Jenewa pada hari Senin yang diharapkan Washington dapat mencegah bahaya invasi baru Rusia ke Ukraina tanpa mengakui tuntutan keamanan yang luas dari Kremlin.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan pada akhir pekan bahwa sangat mungkin bahwa diplomasi dapat berakhir setelah satu pertemuan, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecilkan harapan untuk pembicaraan berisiko tinggi."Saya tidak berpikir kita akan melihat terobosan dalam minggu mendatang," kata Blinken dalam wawancara CNN pada hari Minggu (9/1).Pembicaraan dimulai pada hari Senin (10/1) di misi diplomatik AS di Jenewa dengan hubungan AS-Rusia yang paling tegang sejak Perang Dingin berakhir tiga dekade lalu. Diskusi kemudian akan berlanjut ke pertemuan di Brussel dan Wina.Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman, pejabat No. 2 di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan dalam sebuah Tweet dari Jenewa bahwa “AS akan mendengarkan keprihatinan Rusia dan berbagi keprihatinan kami sendiri.” Tidak ada diskusi tentang keamanan Eropa yang akan diadakan tanpa kehadiran sekutu lain, katanya.Hampir 100.000 tentara Rusia dikumpulkan disekitar perbatasan dengan Ukraina dalam persiapan untuk apa yang Washington dan Kyiv katakan bisa menjadi invasi, delapan tahun setelah Rusia merebut semenanjung Krimea dari Ukraina.Rusia membantah rencana invasi dan mengatakan pihaknya menanggapi apa yang disebutnya perilaku agresif dan provokatif dari aliansi militer NATO dan Ukraina, yang telah condong ke Barat dan bercita-cita untuk bergabung dengan NATO.Bulan lalu, Rusia mengajukan serangkaian tuntutan yang mencakup larangan ekspansi NATO lebih lanjut dan diakhirinya aktivitas aliansi di negara-negara Eropa tengah dan timur yang bergabung setelah 1997.Amerika Serikat dan NATO telah menolak sebagian besar proposal Rusia sebagai non-starter, menimbulkan pertanyaan tentang apakah ada jalan tengah.“Tentu, kami tidak akan membuat konsesi di bawah tekanan,” kata Ryabkov, yang akan memimpin delegasi Rusia di Jenewa.Presiden AS Joe Biden telah berulang kali memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa Amerika Serikat dan sekutu Eropa akan menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika Rusia memilih untuk menyerang Ukraina. Putin menjawab bahwa sanksi dapat menyebabkan “putusnya hubungan.”Dalam pertemuan pendahuluan dengan Ryabkov pada Minggu malam, Sherman menekankan komitmen Washington terhadap kedaulatan, integritas teritorial “dan kebebasan negara-negara berdaulat untuk memilih aliansi mereka sendiri,” kata Departemen Luar Negeri.Ryabkov mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuannya dengan Sherman "kompleks tetapi bisnis," kata kantor berita Rusia Interfax.Ryabkov telah membandingkan situasi dengan krisis rudal Kuba tahun 1962 ketika dunia berada di ambang perang nuklir.Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan mereka siap untuk membahas kemungkinan masing-masing pihak membatasi latihan militer dan penyebaran rudal di wilayah tersebut.Kedua belah pihak akan mengajukan proposal dan kemudian melihat apakah ada alasan untuk bergerak maju, kata Blinken pada hari Minggu.Jika diplomasi gagal, dan Moskow bertindak melawan Ukraina, Amerika Serikat telah mendiskusikan dengan sekutu dan mitranya di Eropa dan Asia berbagai pembatasan perdagangan terhadap Moskow, sebuah sumber yang mengetahui rencana itu mengatakan.Satu pembatasan dapat menargetkan sektor industri penting Rusia, termasuk pertahanan dan penerbangan sipil, dan akan menghantam ambisi teknologi tinggi Rusia, seperti kecerdasan buatan atau komputasi kuantum, atau bahkan elektronik konsumen.Andrey Kortunov, seorang analis yang mengepalai Dewan Urusan Internasional Rusia, mengatakan bahwa Ryabkov kurang hawkish daripada beberapa anggota badan keamanan Rusia tetapi akan sefleksibel atau kaku seperti yang dibutuhkan Kremlin.“Pada akhirnya terserah pada Tuan Putin untuk menentukan garis merah, bukan Ryabkov, dan Ryabkov akan melakukan yang terbaik untuk mengartikulasikan garis merah,” kata Kortunov. [IT/r]