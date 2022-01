Laporan: CIA Diam-diam Melatih Pasukan Ukraina untuk “Mendorong Mundur Rusia”

IslamTimes - CIA mengawasi program pelatihan rahasia di Amerika Serikat untuk pasukan Ukraina, dalam upaya untuk "meningkatkan" kemampuan mereka "untuk melawan Rusia," kata sebuah laporan.

Badan mata-mata AS telah melakukan program pelatihan rahasia "untuk pasukan operasi khusus elit Ukraina dan personel intelijen lainnya," Yahoo News melaporkan pada hari Kamis (13/1).Mengutip lima mantan pejabat intelijen dan keamanan nasional yang mengetahui program tersebut, laporan tersebut mengatakan program tersebut dimulai di sebuah fasilitas yang dirahasiakan di AS selatan pada tahun 2015."Amerika Serikat sedang melatih pemberontakan," kata seorang mantan pejabat CIA seperti dikutip. Pejabat itu mengatakan bahwa program tersebut telah mengajarkan Ukraina bagaimana "membunuh orang Rusia." “Jika Rusia menyerang, [lulusan program CIA] itu akan menjadi milisi Anda, pemimpin pemberontak Anda,” kata mantan pejabat intelijen itu. “Kami telah melatih orang-orang ini sekarang selama delapan tahun. Mereka petarung yang sangat bagus. Di situlah program agensi dapat berdampak serius.”Program tersebut mencakup pelatihan senjata api, teknik kamuflase, navigasi darat, taktik seperti "menutupi dan bergerak," intelijen dan bidang lainnya, menurut sumber tersebut. Program tersebut melibatkan "pelatihan yang sangat spesifik tentang keterampilan yang akan meningkatkan" kemampuan "Ukraina untuk melawan Rusia," kata mantan pejabat itu.“Tujuan pelatihan, dan pelatihan yang diberikan, adalah untuk membantu pengumpulan intelijen,” kata seorang pejabat senior intelijen saat ini.Program rahasia itu didirikan oleh pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, dan selanjutnya ditambah di bawah pemerintahan Donald Trump dan, sekarang, Joe Biden, kata laporan itu.Baik pejabat AS dan Ukraina percaya bahwa pasukan Ukraina tidak akan mampu menahan kemungkinan serangan Rusia, menurut mantan pejabat AS. Tetapi perwakilan dari kedua negara mengklaim Rusia tidak akan dapat mempertahankan wilayah baru tanpa batas karena perlawanan keras dari pemberontak Ukraina, menurut mantan pejabat.Pejabat AS, bagaimanapun, membantah bahwa program pelatihan CIA, atau pernah, berorientasi ofensif. "Saran bahwa kami telah melatih pemberontakan bersenjata di Ukraina adalah salah," kata Tammy Thorp, juru bicara CIA.Laporan itu muncul di tengah ketegangan yang meningkat di perbatasan Rusia-Ukraina, dengan AS, Ukraina, dan beberapa negara Barat lainnya menuduh Rusia merencanakan "invasi" ke Ukraina, karena mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan dengan Ukraina. Rusia, bagaimanapun, menolak tuduhan dan klaim bahwa pengerahan itu bersifat defensif.AS selama tiga presiden telah memperdebatkan apakah akan memberikan bantuan militer ke Ukraina dalam menghadapi kemungkinan invasi Rusia. Mereka telah memasok Ukraina dengan senjata mematikan sejak 2014. [IT/r]