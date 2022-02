Parlemen Iran Menekankan Perlunya Jaminan Tegas AS dan Eropa dalam Hal Kesepakatan dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - Anggota parlemen Iran dalam sebuah surat kepada Presiden Sayyid Ebrahim Rayeesi menggarisbawahi perlunya menerima jaminan tegas dari AS dan Eropa untuk memastikan bahwa mereka akan menghapus sanksi dan menghindari mundur dari perjanjian jika kesepakatan tercapai pada akhir pembicaraan Wina.

Anggota parlemen Iran mendesak pemerintah untuk belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak membuat kesepakatan dengan AS tanpa menerima jaminan yang sah.Mereka menyatakan bahwa pembicaraan Wina telah mencapai titik kritis, menambahkan bahwa AS dan negara-negara barat yang tidak dapat diandalkan harus memastikan bahwa mereka tidak akan menarik diri dari kesepakatan nuklir lagi.Menyatakan bahwa pemerintah AS dan tiga negara Eropa selama delapan tahun terakhir tidak memenuhi komitmen mereka dan telah menggunakan segala cara yang mungkin untuk merugikan kepentingan rakyat Iran, bahkan dengan menjatuhkan sanksi terhadap obat-obatan medis, surat itu mengatakan bahwa Iran harus belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak membuat kesepakatan dengan AS tanpa menerima jaminan yang valid.Surat itu juga menggarisbawahi bahwa AS dan pihak JCPOA lainnya harus berjanji untuk tidak menggunakan mekanisme snapback.AS dan tiga negara Eropa harus berjanji kepada rakyat Iran untuk mencabut semua sanksi anti-Iran yang dikenakan dengan dalih palsu dari masalah nuklir, terorisme, rudal, dan hak asasi manusia, termasuk ISA, CAATSA, dan sanksi putar balik, sesuai dengan pernyataan.Mengenai implementasi perjanjian apa pun, anggota parlemen Iran meminta AS dan pihak JCPOA lainnya untuk memenuhi komitmen mereka untuk mencabut sanksi terlebih dahulu. Mereka mengumumkan bahwa setelah verifikasi, Iran akan memenuhi komitmennya.Pernyataan itu menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Tindakan Strategis Parlemen Iran, Pemerintah Iran diharuskan untuk terlebih dahulu menginformasikan kepada parlemen negara itu bahwa Barat telah memenuhi komitmennya untuk mencabut sanksi, khususnya sanksi terhadap sektor minyak dan perbankan dan sektor perbankan. pengembalian uang ekspor Iran melalui bank tanpa masalah, dan setelah persetujuan parlemen, dapat mengambil langkah-langkah untuk membalikkan tindakan nuklir.Utusan dari Iran dan kelompok negara G4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — telah mengadakan negosiasi di ibu kota Austria sejak April 2021 dalam upaya untuk menghidupkan kembali JCPOA.Pembicaraan putaran kedelapan dilanjutkan awal bulan ini setelah jeda singkat di mana para perunding kembali ke ibu kota mereka untuk berkonsultasi.Teheran mengatakan tidak akan menerima apa pun selain penghapusan semua sanksi AS dengan cara yang dapat diverifikasi. Ia juga menginginkan jaminan bahwa Washington tidak akan meninggalkan perjanjian itu lagi.Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan pada hari Kamis (17/2) bahwa musuh berusaha untuk menghilangkan energi nuklir damai Iran, menekankan sekali lagi bahwa Republik Islam tidak pernah mencari senjata nuklir.“Anda lihat betapa opresifnya front musuh berfokus pada masalah energi nuklir kita. Mereka (musuh) menjatuhkan sanksi [pada kami] karena [program] energi nuklir yang mereka tahu damai. Dan apa pun yang mereka katakan tentang Iran dalam jangka waktu tertentu untuk memproduksi bom [nuklir] adalah tidak masuk akal dan tidak berarti,”kata Imam Khamenei itu.Sementara itu, negosiator utama Iran Ali Baqeri Kani menggarisbawahi pada hari Rabu bahwa keberhasilan pembicaraan Wina membutuhkan realisme dan keseriusan oleh pihak lain, menambahkan bahwa mencapai kesepakatan membutuhkan kesepakatan dalam segala hal.“Mitra negosiasi kami harus realistis, menghindari kekeraskepalaan, dan mengindahkan pelajaran dari 4 tahun terakhir,” tulis Baqeri Kani di halaman twitter-nya.Dia menambahkan bahwa bola ada di tangan pihak lain untuk membuat negosiasi sampai pada kesimpulan dengan mengambil "keputusan serius".Baqeri Kani juga mengatakan bahwa "setelah berminggu-minggu pembicaraan intensif, kami semakin dekat dengan kesepakatan", namun memperingatkan bahwa "tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati". [IT/r]