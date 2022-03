Sensus AS Merendahkan Orang Latin dan Orang Kulit Hitam, dan Penduduk Asli Amerika

IslamTimes - Orang kulit hitam, Latin, dan penduduk asli Amerika kurang dihitung selama sensus nasional 2020, menurut data Biro Sensus AS yang baru, berpotensi memengaruhi perwakilan politik dan pendanaan federal untuk komunitas dengan populasi minoritas yang signifikan.

Penghitungan populasi nasional sekali dalam satu dekade digunakan untuk menarik kursi kongres dan legislatif negara bagian AS di setiap negara bagian, serta untuk membantu mendistribusikan ratusan miliar dolar dana federal untuk segala hal mulai dari perumahan umum hingga Medicare hingga konstruksi jalan raya.Laporan Kamis (10/3) dari Biro Sensus mengandalkan analisis statistik untuk menguji keakuratan hasil sensus. Sensus telah menghitung lebih banyak orang kulit putih sementara mengurangi orang kulit berwarna selama beberapa dekade, tetapi tren itu meningkat selama sensus 2020, laporan itu menunjukkan.Hitungan bersih populasi Latino kemungkinan 5% terlalu rendah, lebih dari tiga kali lipat perkiraan untuk sensus 2010, kata biro itu. Orang kulit hitam memiliki penghitungan bersih lebih dari 3%, sementara penduduk asli Amerika dan penduduk asli Alaska pada reservasi dikurangi lebih dari 5%, keduanya lebih banyak dari tahun 2010.Orang kulit putih non-Hispanik dan orang Asia dihitung secara berlebihan, kata biro itu.Kelompok-kelompok advokasi memperingatkan bahwa jumlah yang kurang akan membuat masyarakat yang kurang beruntung dari sumber daya yang paling mereka butuhkan."Banyak program federal dirancang untuk membantu populasi yang paling rentan - anak-anak, orang-orang yang berpenghasilan rendah - dan mereka adalah orang-orang yang dianggap kurang baik oleh biro sensus pada tahun 2020," kata Arturo Vargas, kepala eksekutif NALEO Educational. Fund, yang mempromosikan partisipasi politik Latin.Robert Santos, direktur Biro Sensus, mengakui jumlah yang kurang pada konferensi pers tetapi mengatakan data keseluruhan "konsisten dengan sensus baru-baru ini" dan dapat diandalkan untuk "banyak kegunaan."Analisis menemukan hitungan nasional 323,2 juta sebagian besar akurat.Sensus tahun 2020 menghadapi beberapa tantangan, termasuk pandemi virus corona, yang memaksa biro tersebut untuk menangguhkan operasi dari pintu ke pintu untuk sementara dan mungkin membuat beberapa rumah tangga lebih enggan untuk berbicara dengan pewawancara.Kelompok hak-hak sipil dan pakar demografi juga mengatakan upaya yang gagal oleh pemerintahan Trump untuk menanyakan responden sensus apakah mereka warga negara AS dan untuk mengecualikan imigran ilegal dari penghitungan sensus mungkin telah menghalangi populasi Latino untuk menanggapi."Secara keseluruhan, angka yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa sensus 2020 mengalami masalah yang sama dengan sensus sebelumnya," Kelly Percival, penasihat senior di Brennan Center for Justice di New York, mengatakan dalam sebuah wawancara. "Anda tidak dapat memiliki sensus yang akurat tanpa memiliki sensus yang adil."Hasil sensus yang diterbitkan tahun lalu menunjukkan bangsa yang semakin beragam, dengan populasi kulit putih non-Hispanik menurun untuk pertama kalinya dalam sejarah.Data yang dirilis pada hari Kamis (10/3) hanya mencakup perkiraan nasional. Analisis tingkat negara bagian yang lebih rinci diharapkan musim panas ini. [IT/r]