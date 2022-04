PM Pakistan Khan Menyebut Diplomat AS di balik 'Konspirasi' untuk Menduduki Puncak Pemerintahannya

IslamTimes - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Minggu (3/4) menyebut pejabat senior pemerintah AS di balik surat kontroversial yang mengancam akan menggulingkan pemerintah Pakistan Khan Tehrik dan Insaf (PTI).

Berbicara pada pertemuan para pemimpin partai di Islamabad setelah mosi tidak percaya terhadapnya ditolak di parlemen negara itu; Khan mengatakan bahwa selama pertemuan komite keamanan nasional (NSC), campur tangan asing dicatat dalam politik internal negara melalui mosi tidak percaya.Dia kemudian menyebut nama Donald Lu, pejabat tinggi Amerika yang berurusan dengan Asia Selatan di Departemen Luar Negeri AS, sebagai orang yang terlibat dalam 'konspirasi asing' untuk memimpin pemerintahannya.Perdana menteri yang diperangi mengklaim bahwa Lu telah memperingatkan utusan Pakistan untuk AS, Asad Majid, bahwa akan ada "implikasi" jika Khan selamat dari pemungutan suara tidak percaya di Majelis Nasional, majelis rendah parlemen.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa risalah komunike mengenai pertemuan antara duta besar Pakistan di AS dan para pejabat AS dalam pertemuan NSC.Khan mengatakan pejabat kedutaan AS juga melakukan kontak dengan anggota PTI yang telah gagal, menegaskan kembali bahwa mosi tidak percaya terhadap dirinya adalah "konspirasi asing".Pada hari Sabtu, Khan secara terbuka dan menantang menganggap AS bertanggung jawab atas "konspirasi asing" untuk menggulingkan pemerintahannya."Oke saya pakai nama AS, konspirasi telah ditetaskan dengan bantuan Amerika untuk menyingkirkan saya," katanya kepada rekan-rekan partainya di Islamabad. [IT/r]