WSJ: Pemerintahan Biden Meminta Kongres Menyetujui Kesepakatan Senjata Baru dengan Turki

Islam Times - Pemerintahan Biden telah meminta para pemimpin Kongres untuk menyetujui penjualan senjata canggih dan peralatan lainnya untuk armada jet tempur F-16 Turki, kata para pejabat AS, yang memicu pertikaian dengan anggota Parlemen atas proposal penjualan lebih banyak pesawat ke Ankara karena negara itu berusaha mengkalibrasi ulang hubungan dengan Washington.

Dilaporkan Wall Street Journal pada Rabu, usulan penjualan senjata yang dikirim kepada para pemimpin kongres bulan lalu menyoroti bagaimana Turki berharap memanfaatkan peran sebagai fasilitator pembicaraan damai Rusia-Ukraina dan dukungannya terhadap militer Ukraina sebagai cara untuk memperbaiki hubungan berantakan dengan Washington serta memperoleh senjata baru. Kesepakatan potensial akan mencakup rudal, radar, dan elektronik untuk F-16 Turki, yang merupakan peningkatan signifikan bagi jet tempur negara itu.Turki yang menjadi tuan rumah dua putaran pembicaraan antara Kyiv dan Moskow, pada saat yang sama, juga memasok drone bersenjata ke Ukraina dan melarang beberapa kapal perang Rusia memasuki Laut Hitam. Langkah-langkah itu telah menghasilkan hubungan yang menghangat dengan Washington dan kontak lebih sering dengan pejabat AS.Pejabat AS yang mengetahui permintaan tersebut mengatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan kesepakatan rudal demi mengukur tingkat dukungan di Kongres untuk proposal terpisah penjualan 40 F-16 baru ke Turki, sekutu NATO yang telah membuat marah beberapa pejabat di Washington atas hubungannya dengan Rusia.Pejabat AS dan Turki mengadvokasi kesepakatan F-16, dengan alasan itu dapat membantu memperbaiki hubungan pertahanan Amerika-Turki yang berantakan setelah Ankara memilih membeli sistem pertahanan udara Rusia pada 2017. Beberapa anggota Parlemen AS, termasuk senior Demokrat di kedua majelis Kongres, menentang penjualan tersebut karena keberatan akan hubungan Ankara dengan Rusia dan kekhawatiran tentang hak asasi manusia di Turki.Penjualan rudal AIM-9 Sidewinder, rudal AIM-120 Amraam, bersama dengan radar dan peralatan lainnya akan merugikan Turki lebih dari $400 juta, kata seorang pejabat yang mengetahui proposal tersebut. Pemerintah membuat permintaan melalui pemberitahuan informal kepada para pemimpin kunci di kedua majelis Kongres. Jika para pemimpin kongres menyetujui penjualan tersebut, administrasi secara hukum harus mengirim pemberitahuan resmi tentang kesepakatan tersebut.Departemen Luar Negeri AS "tidak secara terbuka mengkonfirmasi atau mengomentari transfer pertahanan yang diusulkan sampai mereka secara resmi diberitahukan kepada Kongres," kata seorang juru bicara.Pemerintah AS diperkirakan akan mengirim permintaan terpisah ke Kongres yang melibatkan penjualan armada baru F-16 bersama dengan peningkatan pesawat Turki yang ada akhir tahun ini, menyusul permintaan oleh Ankara tahun lalu.Pejabat Turki dan Amerika berpendapat bahwa penjualan F-16 dapat membantu meredakan ketegangan selama bertahun-tahun antara kedua sekutu dan mencegah Turki mendekat ke Rusia dan China.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui pembelian sistem antipesawat S-400 Rusia pada tahun 2017, memicu sanksi AS yang mengakibatkan Ankara dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35 yang canggih. Insiden itu memperdalam ketidakpercayaan antara Ankara dan Washington, di mana para pejabat juga terpecah terkait dukungan AS untuk militan Kurdi yang memerangi ISIS di Suriah dan tindakan keras Turki terhadap lawan politik.Para pejabat Turki berharap mendapat manfaat dari peningkatan reputasi internasional negara itu sebagai efek dari peran Ankara dalam krisis seputar invasi Rusia ke Ukraina. Turki telah memfasilitasi pembicaraan damai sementara juga memasok Ukraina dengan drone bersenjata yang telah membantu mengusir pasukan Rusia yang menyerang.Pejabat Turki dan Amerika telah lebih sering berhubungan sejak awal perang Ukraina, dan kedua negara juga melanjutkan saluran “dialog strategis” yang tidak aktif sebagai tanda hubungan yang mulai menghangat.Erdogan mengangkat masalah penjualan F-16 dalam panggilan telepon dengan Presiden Biden pada bulan Maret, ketika keduanya membahas krisis Ukraina setelah putaran pembicaraan Rusia-Ukraina di Turki.Erdogan mengatakan bahwa Ankara “mengharapkan permintaannya terhadap AS untuk pengadaan 40 pesawat baru dan modernisasi F-16 yang ada akan diselesaikan sesegera mungkin.”Hambatan utama untuk penjualan adalah di Kongres, di mana anggota parlemen dari kedua belah pihak telah keberatan dengan kesepakatan F-16. Anggota DPR dari Kaukus Hellenic pro-Yunani keberatan dengan kesepakatan dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken tahun lalu, dengan menyinggung pembelian senjata Rusia oleh Ankara dan perselisihan Turki dengan Yunani mengenai perbatasan laut di Mediterania.Di Senat, Senator Bob Menendez (D., N.J.), ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengkritik persetujuan Erdogan atas pembelian S-400 dan keputusan pengadilan Turki baru-baru ini yang memenjarakan seorang kritikus terkemuka pemerintah.“Turki adalah sekutu penting NATO, jadi saya memiliki pikiran terbuka untuk mengizinkan mereka membeli F16, tetapi itu akan membutuhkan kepercayaan yang substansial. Saya belum sampai di sana,” kata Senator Jim Risch, anggota Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri.“Ada pelunakan di Kongres terhadap Turki karena Ukraina dan Afghanistan, tetapi saya tidak yakin mereka setuju dengan penjualan militer apa pun dulu,” kata Merve Tahiroglu, koordinator program Turki di Project on Middle East Democracy, sebuah think tank di Washington.Setelah berbulan-bulan diam tentang penjualan F-16, pemerintahan Biden mulai mengadvokasi kesepakatan itu diam-diam. Departemen Luar Negeri mengatakan menjual F-16 ke Turki adalah kepentingan AS dalam hal menjaga persatuan dan kemampuan militer di dalam NATO, menurut sebuah surat yang dikirim ke Kongres pada bulan Maret dan pertama kali dilaporkan oleh Reuters.Duta Besar AS yang baru diangkat untuk Turki, mantan Senator AS Jeff Flake, juga telah membicarakan dukungan penjualan dengan mantan rekan-rekannya di Kongres, menurut orang-orang yang mengetahui percakapan tersebut.Apakah kesepakatan itu mendapat persetujuan akhir dapat bergantung pada keinginan pemerintah untuk menekan Kongres mengenai masalah ini, kata para analis.“Itu tergantung pada antusiasme dalam pemerintahan untuk membelanjakan modal di Turki,” kata Soner Cagaptay, direktur Program Penelitian Turki di Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, sebuah wadah pemikir.[IT/AR]