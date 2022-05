Iran Sepakati Kontrak Minyak Senilai $3 Miliar kepada Perusahaan Domestik

IslamTimes - Kementerian Perminyakan Iran telah memberikan kontrak minyak senilai sekitar $3 miliar kepada perusahaan-perusahaan domestik sebagai bagian dari rencana untuk mengembangkan ladang minyak dan gas utama di negara itu.

Wakil Menteri Perminyakan Mohsen Khojasteh Mehr mengatakan pada hari Minggu (15/5) bahwa lima kontrak telah diberikan kepada beberapa perusahaan petrokimia, termasuk Persi Gulf Petrochemical Industries Co. (PGPICC), selama acara yang diadakan pada hari sebelumnya di sela-sela pameran minyak tahunan di Tehran.Khojasteh Mehr mengatakan proyek tersebut akan memungkinkan Iran untuk meningkatkan produksi gas alamnya sebesar 60 juta meter kubik per hari dan produksi minyak mentah dan kondensat masing-masing sebesar 37.000 barel per hari (bph) dan 50.000 bph.Sebuah laporan oleh layanan berita Kementerian Perminyakan Shana mengatakan bahwa PGPICC telah memenangkan kontrak untuk eksplorasi dua ladang minyak utama di dekat perbatasan dengan Irak serta proyek gas suar yang terkait dengan ladang minyak aktif di wilayah yang sama.PGPICC adalah produsen dan pengekspor produk petrokimia terbesar di Iran dengan pendapatan tahunan sekitar $13 miliar.Perusahaan induk dan anak perusahaannya diperkirakan memiliki nilai $35 miliar di pasar saham lokal Iran.CEO-nya Abdolali Ali Asgari mengatakan pada hari Minggu (15/5) bahwa perusahaan akan berinvestasi dalam proyek-proyek pengembangan di tiga ladang minyak dan gas utama di Iran.Iran telah mengandalkan perusahaan domestik untuk membangun sektor minyak dan gasnya yang besar sejak 2018 ketika raksasa minyak internasional meninggalkan negara itu di bawah tekanan Amerika.Perusahaan domestik telah terlibat dalam proyek multi-miliar dolar di South Pars, ladang gas terbesar di dunia yang terletak di Teluk Persia.Sumber-sumber industri mengatakan kontrak yang diberikan pada hari Minggu akan memungkinkan Iran untuk memenuhi target produksi 220.000 barel per hari di Azadegan, ladang minyak yang dibagikan dengan Irak, pada Maret 2023.[IT/r]