Aktivis Mengutuk Kunjungan Presiden AS ke Arab Saudi: 'Kami Merasa Dikhianati oleh Biden'

IslamTimes - Aktivis sosial mengutuk rencana kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi, menyebutnya sebagai penghinaan terang-terangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan di tengah pelanggaran hak asasi manusia Saudi dan kekejaman Riyadh di Yaman.

[IT/r]