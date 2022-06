Pembuat Spyware 'Israel' NSO dalam Pembicaraan untuk Dijual ke Perusahaan Militer AS

IslamTimes - Perusahaan spyware Zionis "Israel" NSO sedang dalam pembicaraan untuk dijual ke kontraktor militer AS L3Harris, sejumlah sumber yang mengetahui kesepakatan di Zionis "Israel" dan AS mengatakan.

Kesepakatan itu belum diselesaikan dan masih perlu disetujui oleh Zionis “Israel”, dewan direksi AS dan L3Harris. Gedung Putih saat ini khawatir dengan kemungkinan kesepakatan, kata seorang pejabat senior.Kisah ini dilaporkan bersama oleh Haaretz, The Washington Post dan The Guardian, dan mengkonfirmasi bagian dari laporan yang diterbitkan di Intelligence Online yang diterbitkan pada hari Selasa (14/6).NSO terkenal karena memproduksi spyware Pegasus yang kontroversial, yang dapat meretas ponsel dan memberikan operator klien – dalam bentuk negara bagian atau badan intelijen nasional – akses penuh ke perangkat target, termasuk melalui penggunaan apa yang disebut “zero-click ” serangan.Ini terjadi ketika Departemen Perdagangan AS memasukkan NSO ke daftar hitam November lalu setelah terungkap bahwa telepon pejabat AS di Afrika ditargetkan menggunakan Pegasus, dengan peretasan kemungkinan dilakukan oleh salah satu klien NSO.Langkah ini juga dilakukan setelah konsorsium jurnalis investigasi Project Pegasus, yang dipimpin oleh LSM Forbidden Stories yang berbasis di Paris, menerbitkan serangkaian laporan yang mengungkapkan penyalahgunaan spyware Pegasus "Israel" oleh rezim di seluruh dunia.Menurut sumber yang berbicara dengan Haaretz, The Washington Post dan The Guardian, jika disetujui, kesepakatan itu dapat membuat NSO dihapus dari daftar hitam Departemen Perdagangan AS – baik secara langsung, atau dengan meminta asetnya dibeli oleh L3Harris, yang hanya akan berfungsi dengan AS dan sekutunya.Kesepakatan itu, kata sumber, akan mencakup basis klien NSO dalam apa yang disebut Five Eyes – aliansi badan intelijen yang terdiri dari AS, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru – serta yang ada di Eropa dan mungkin negara-negara NATO lainnya.Ini juga akan mencakup perangkat lunak NSO dan beberapa pekerjanya yang dipandang sebagai kunci kemampuan perusahaan untuk terus meretas perangkat seluler dari waktu ke waktu bahkan ketika perusahaan seperti Apple dan Google bekerja untuk menambal kerentanan Pegasus dan jenis eksploitasi spyware lainnya untuk mendapatkan akses ke perangkat terenkripsi.[IT/r]