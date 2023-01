Rencana Rudeta Lainnya Digagalkan di Jerman

IslamTimes - Dinas keamanan Jerman telah mendakwa lima tersangka dengan pengkhianatan atas rencana yang diklaim untuk menggulingkan pemerintah. Kelompok itu, yang semua anggotanya sekarang berada dalam tahanan, diduga merencanakan untuk menyebabkan situasi "seperti perang saudara" dan menculik seorang menteri pemerintah.

Lima tersangka dari kalangan sayap kanan dituduh bersiap menggulingkan pemerintah dan menculik seorang menteriPada awal Desember, pihak berwenang Jerman juga mengklaim telah menggagalkan upaya kudeta terpisah, juga dilakukan oleh ekstremis sayap kanan.Pada hari Senin (24/1), Kantor Kejaksaan Federal Jerman merilis sebuah pernyataan, mengatakan bahwa tuntutan diajukan pada tanggal 16 Januari terhadap lima orang yang diidentifikasi sebagai Sven B., Michael H., Thomas K., Thomas O. dan Elisabeth R. Mereka diduga telah “mendirikan atau berpartisipasi dalam organisasi teroris domestik.”Selain itu, para tersangka didakwa mempersiapkan "tindakan pengkhianatan tingkat tinggi" terhadap pemerintah federal Jerman.Pihak berwenang mengklaim kelompok itu didirikan selambat-lambatnya pertengahan Januari tahun lalu, yang bertujuan untuk memicu “kondisi seperti perang saudara” di negara tersebut. Tujuan para tersangka adalah untuk menggulingkan pemerintah Jerman dan "demokrasi parlementer".Semua anggota diyakini pengikut apa yang disebut Reichsbuerger atau gerakan 'Citizens of the Reich', yang mengklaim konstitusi dan pemerintah Jerman tidak memiliki dasar hukum. Para pendukung teori konspirasi bersikeras bahwa konstitusi tahun 1871 adalah satu-satunya yang sah.Menurut kantor kejaksaan federal, para tersangka berencana menciptakan "sistem pemerintahan otoriter" untuk menggantikan yang sekarang.Kelompok ini dikatakan telah dibagi menjadi dua cabang: militer dan administrasi. Menurut dugaan rencana mereka, yang dikutip oleh pihak berwenang, komplotan itu akan menargetkan jaringan listrik Jerman dengan harapan membuat negara itu padam.Selain itu, para tersangka diduga berencana untuk menculik Menteri Kesehatan Karl Lauterbach, yang bertanggung jawab atas tindakan pemerintah dan upaya vaksinasi Covid-19, yang tidak populer di kalangan sayap kanan.Para pejabat yakin para tersangka telah mencoba merekrut pendukung di Telegram dan juga berusaha mendapatkan beberapa ton bahan peledak dari bekas Yugoslavia.Salah satu anggota ring ditangkap setelah dia "memesan dan menerima" dua senapan serbu AK47, empat pistol Glock, serta amunisi, ungkap pihak berwenang. Penangkapan terjadi pada April 2022, dengan tiga tersangka lainnya ditahan pada waktu yang hampir bersamaan. Tersangka anggota terakhir yang tersisa ditangkap pada bulan Oktober. Semuanya telah berada dalam penahanan pra-sidang sejak saat itu.Menteri Kesehatan Lauterbach, yang tampaknya direncanakan untuk diculik oleh para komplotan, telah memposting tweet, berterima kasih kepada dinas keamanan.Ini bukan dugaan plot pertama dari jenis yang diungkap oleh otoritas Jerman dalam beberapa bulan terakhir.Pada awal Desember, polisi melakukan lusinan penggeledahan dan penangkapan sehubungan dengan dugaan persiapan kudeta oleh 'Citizens of the Reich.' Saat itu, dinas keamanan juga mengklaim bahwa para tersangka telah merencanakan untuk menyebabkan pemadaman listrik, menyerbu Bundestag dan mungkin membunuh beberapa pejabat tinggi.[IT/r]