Apa Tujuan Asli Pelabuhan Biden di Gaza?

Islam Times - Kapal bantuan pertama berlayar dari Siprus ke Jalur Gaza pada hari Selasa setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana untuk membangun koridor maritim ke daerah kantong pantai tersebut.

Melansir dari Electronic Intifada, kapal tersebut membawa sekitar 200 ton makanan, air dan obat-obatan.Uni Emirat Arab mendanai misi tersebut, yang diselenggarakan oleh badan amal World Central Kitchen yang berbasis di AS. Kapal tersebut dipasok oleh organisasi Spanyol dengan nama Proactive Open Arms.Biden telah mengumumkan rencana untuk membangun “dermaga sementara” di lepas pantai Mediterania Gaza untuk membangun koridor bantuan maritim antara Gaza dan seluruh dunia.“Malam ini, saya mengarahkan militer AS ke misi darurat untuk mendirikan dermaga sementara di Mediterania di pantai Gaza yang dapat menerima pengiriman dalam jumlah besar yang membawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara,” kata Biden dalam pidato tahunan kenegaraan minggu lalu.“Dermaga sementara akan memungkinkan peningkatan besar-besaran jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza setiap hari,” tambah Biden.Pelabuhan “sementara”, yang menurut para pejabat akan memakan waktu 30 hingga 60 hari untuk dibangun, akan dihubungkan dengan jalan lintas sementara di pantai Gaza.AS mengirimkan kapal logistik pertama pada 9 Maret yang membawa peralatan untuk membangun dermaga.Negara-negara yang secara konsisten mendukung genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza atau gagal menyerukan gencatan senjata, ikut serta dalam rencana “koridor maritim”.Uni Eropa, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Siprus, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat semuanya berada di balik proyek ini dalam berbagai kapasitas.“Inisiatif Amalthea” akan melihat Israel mengambil bagian dalam pemeriksaan barang di Siprus sebelum kapal-kapal diarahkan menuju pantai Gaza.Dan militer Israel akan mengatur “keamanan” pelabuhan tersebut, kata Biden.“Siapa yang akan memberikan keamanan pada pelabuhan yang Anda rencanakan untuk membangun bantuan di Gaza?” seorang reporter bertanya kepada Biden ketika berita tentang rencana pelabuhan tersebar.“Orang Israel,” jawab presiden AS.The Jerusalem Post mengatakan rencana koridor maritim tersebut adalah gagasan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengutip “sumber diplomatik senior” yang tidak disebutkan namanya.Netanyahu dilaporkan pertama kali mengusulkan rencana tersebut kepada Biden pada bulan Oktober, dan membahas masalah ini lagi dengan presiden AS pada bulan Januari.“Sumber ini, yang dekat dengan perdana menteri, menyindir bahwa Biden hanya melaksanakan rencana Netanyahu, bukan memulai sesuatu yang baru,” lapor Post.Saat berkeliling pantai Gaza dengan kapal angkatan laut pada hari Minggu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyatakan antusiasmenya terhadap rencana koridor maritim.“Proses ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada warga dan dengan demikian melanjutkan runtuhnya kekuasaan Hamas di Gaza,” katanya.Gallant dilaporkan diberi pengarahan bersama komandan angkatan laut Israel dan kepala COGAT, badan birokrasi pendudukan militer Israel, pada hari Minggu tentang logistik pembangunan pelabuhan.Gallant adalah orang yang sama yang mengumumkan pada hari ketiga genosida Israel di Gaza bahwa Israel akan “menerapkan pengepungan total terhadap [Gaza]. Tidak ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar – semuanya ditutup.”“Kami memerangi manusia hewan, dan kami bertindak sesuai dengan hal tersebut,” katanya saat itu, berbicara tentang populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta warga Palestina, setengah dari mereka adalah anak-anak, dan sebagian besar dari mereka adalah pengungsi dari daerah di luar perbatasan Gaza.Beberapa hari yang lalu, Gallant mengatakan, “Kami akan mengirimkan bantuan melalui jalur maritim yang dikoordinasikan dengan AS di sisi keamanan dan kemanusiaan, dengan bantuan UEA di sisi sipil, dan inspeksi yang sesuai di Siprus, dan kami akan membawa barang-barang yang diimpor oleh organisasi internasional dengan bantuan Amerika.”Motivasi politikNamun mengapa Israel, yang menjadi biang keladi bencana kelaparan di Gaza, mendukung gagasan membangun koridor maritim untuk bantuan guna mengatasi krisis yang dimulainya dan kini semakin memburuk?Hal ini mungkin tampak paradoks jika kita berasumsi bahwa tujuan utama koridor maritim adalah untuk menyalurkan bantuan.Warga Palestina di Gaza menerima berita tentang rencana pelabuhan tersebut dengan rasa takut dan curiga.Para analis berspekulasi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah taktik untuk menghilangkan Mesir sebagai jalan keluar antara Jalur Gaza dan seluruh dunia, dan memutuskan ketergantungan wilayah pesisir tersebut pada Mesir secara ekonomi dan politik melalui penyeberangan Rafah yang dikuasai Mesir – satu-satunya jalan keluar dan masuk bagi sebagian besar orang di Gaza.Hal ini seolah-olah akan melengkapi kendali Israel atas Jalur Gaza tanpa ketergantungan pada kerja sama Mesir, meskipun hal tersebut dapat diandalkan.Abdel Bari Atwan, seorang jurnalis Palestina terkenal kelahiran Gaza, menyebut evakuasi ribuan pejuang gerilya Palestina dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang difasilitasi AS dari Beirut pada tahun 1982 sebagai gambaran tentang kemungkinan usulan rencana tersebut.Pejuang Palestina dipindahkan oleh kapal perang AS di lepas pantai Beirut ke Siprus dan akhirnya ke Tunisia.Atwan mengindikasikan koridor maritim akan membuka jalur evakuasi paksa warga Palestina melalui laut.Analis lain juga mengungkapkan kekhawatiran serupa.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken secara implisit membantah spekulasi bahwa tindakan ini akan menutup secara permanen perbatasan di Rafah dan penyeberangan komersial Kerem Shalom, dalam konferensi pers pada hari Rabu.“Dan saya ingin menekankan: Ini adalah pelengkap – bukan pengganti – cara lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Blinken.“Dan, khususnya, jalur darat tetap menjadi cara paling penting untuk mendapatkan bantuan dan kemudian sampai ke orang-orang yang membutuhkan.”Jaminan tersebut tidak akan banyak membantu meredakan kekhawatiran. Jika dan kapan pelabuhan yang dikuasai Amerika dan Israel sudah ada, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Tel Aviv dan Washington.Michael Fakhri, pelapor khusus PBB mengenai hak atas pangan, mengecam apa yang disebutnya rencana AS yang “tidak masuk akal” untuk memasukkan bantuan ke Gaza, baik melalui pengiriman udara atau pelabuhan sementara.“Dari sudut pandang kemanusiaan, dari sudut pandang internasional, dari sudut pandang hak asasi manusia, hal ini tidak masuk akal dalam cara yang kelam dan sinis,” katanya.Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menolak pengumuman pembangunan dermaga sementara dan menganggapnya sebagai pengalih perhatian dari kebijakan Israel yang sistematis dan disengaja dalam membuat warga Palestina kelaparan di Gaza.“Usulan koridor kemanusiaan maritim dan pelabuhan sementara adalah alat lain untuk mempersenjatai bantuan,” kata kelompok advokasi pengungsi Palestina, Badil.Hal ini dimaksudkan untuk “membebaskan Israel dari tanggung jawab dan kewajibannya, dan mendukung Israel dalam 'rencana hari demi hari': untuk menghilangkan dan menggantikan UNRWA [badan PBB untuk pengungsi Palestina] dan membangun mekanisme potensial untuk pemindahan paksa warga Palestina keluar dari Gaza.Operasi UNRWA di Gaza berada di ambang kehancuran karena negara-negara donor, termasuk AS, pemberi dana terbesar bagi badan tersebut, menangguhkan bantuan senilai $440 juta selama bulan Februari setelah Israel membuat tuduhan yang tidak terverifikasi bahwa segelintir staf badan pengungsi PBB telah terlibat dalam serangan 7 Oktober.Badan ini memainkan peran penting dalam mendistribusikan bantuan di Gaza. Hal ini telah diakui oleh negara-negara seperti Swedia dan Kanada, yang keduanya mengumumkan dalam beberapa minggu terakhir bahwa mereka melanjutkan kontribusi keuangan mereka untuk pekerjaan UNRWA.Dua puluh lima badan amal dan kelompok hak asasi manusia telah mengeluarkan pernyataan bahwa “gencatan senjata segera dan permanen” serta pembukaan “semua penyeberangan darat” harus menjadi prioritas utama.Negara-negara tidak bisa bersembunyi di balik serangan udara dan upaya untuk membuka koridor maritim untuk menciptakan ilusi bahwa mereka telah berbuat cukup untuk mendukung kebutuhan di Gaza: tanggung jawab utama mereka adalah mencegah terjadinya kejahatan kekejaman dan menerapkan tekanan politik yang efektif untuk mengakhiri pemboman dan pembatasan tanpa henti yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan secara aman,” kata kelompok tersebut.Para penandatangannya termasuk Amnesty International, Oxfam, Action Aid International dan American Friends Service Committee.Rencana AS untuk mendirikan dermaga sementara di Gaza “adalah gangguan nyata dari masalah sebenarnya: kampanye militer Israel yang tidak pandang bulu dan tidak proporsional serta pengepungan yang kejam,” kata Doctors Without Borders (MSF).“Ini bukan masalah logistik, ini masalah politik,” tambah kelompok tersebut.“Makanan, air, dan pasokan medis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Gaza berada tepat di seberang perbatasan.”Citra satelit menunjukkan ribuan truk bantuan terjebak di persimpangan Rafah dengan Mesir, tidak dapat memasuki Gaza karena Israel tidak mengizinkan mereka masuk dan Washington menolak menggunakan pengaruh besarnya untuk memaksa Tel Aviv melakukan hal tersebut, atau untuk mengakhiri pengepungan di Gaza.Pembangunan dermaga sementara dan penjatuhan paket bantuan dari langit merupakan isyarat politik yang bertujuan untuk melakukan manuver dan membangun realitas politik di lapangan.Tidak ada alasan teknis mengapa truk bantuan tidak bisa memasuki Gaza melalui jalur darat. Ini adalah metode yang paling efisien, hemat biaya dan aman dalam menyalurkan bantuan ke Gaza.Israel telah mengizinkan beberapa negara, dengan bantuan angkatan udara Yordania, untuk mengirimkan paket bantuan ke Jalur Gaza.Upaya ini sepenuhnya dikoordinasikan dengan otoritas Israel.Angkatan udara Yordania bekerja sama dengan Amerika Serikat, Belgia, Prancis, dan Inggris untuk mengirimkan bantuan ke Jalur Gaza.Tentara Israel menerbitkan sebuah video yang menunjukkan mereka mengoordinasikan salah satu serangan udara bulan ini.“Israel menjalin kontak dengan beberapa negara di seluruh dunia dan memungkinkan penerjunan peralatan kemanusiaan dengan cara yang dipantau dan terkoordinasi,” kata tentara Israel.Rekaman paket bantuan yang ditempelkan pada parasut menjadi viral di media sosial, menunjukkan warga Palestina di Gaza bergegas mengambil apa pun yang mereka bisa dari pasokan yang dijatuhkan dari udara.Serangan udara yang merendahkan ini sama saja dengan teater bantuan kemanusiaan yang tidak melakukan apa pun untuk mengakhiri kampanye kelaparan yang sistematis dan disengaja yang dilakukan Israel dan sekutu Amerika dan Eropa, dengan keterlibatan rezim regional, yang dilakukan terhadap Palestina.Paket bantuan yang dijatuhkan oleh koalisi negara-negara di Jalur Gaza menewaskan lima warga Palestina dan melukai lainnya pekan lalu.[IT/AR]