Ribuan Orang Mengambil Bagian dalam Protes Pro-Palestina di Seluruh Dunia

Thousands take part in pro-Palestine protests across the globe

IslamTimes - Ribuan orang melakukan unjuk rasa memprotes genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza, dalam seminggu terakhir, dan Zionis “Israel” bersumpah untuk melanjutkan serangannya di kota Rafah di Gaza selatan.

Protes terjadi di kota-kota besar dunia, termasuk Chicago, Roma, dan Berlin.Mengibarkan bendera Palestina dan spanduk pro-Palestina, para demonstran membanjiri jalan-jalan Chicago, Amerika Serikat, menyerukan gencatan senjata segera.Massa berkerumun di balik spanduk besar bertuliskan: "Lepaskan Rafah, hentikan pembunuhan terhadap warga sipil."Ratusan orang membanjiri jalan-jalan Chicago untuk menuntut gencatan senjata segera di Gaza. pic.twitter.com/114SKpIS4q— Budaya Palestina (@PalestineCultu1) 18 Maret 2024Pada saat yang sama, mahasiswa di Massachusetts menyuarakan penolakan mereka terhadap kunjungan tentara pendudukan Zionis Israel, mengecam keterlibatan mereka dalam genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Dengan teriakan “Penjahat perang! Pendukung genosida!”, para pengunjuk rasa menegaskan sikap mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai keterlibatan dalam kekejaman yang terjadi di Gaza.MAHASISWA UNIVERSITAS MASSACHUSETTS PROTES KUNJUNGAN TENTARA ZIONIS ISRAEL UNTUK IKUT DALAM GENOSIDA GAZA"Penjahat perang! Pendukung genosida!” pic.twitter.com/WJ3dEZBHKC— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 17 Maret 2024Di New York City, 124 pengunjuk rasa pro-Palestina ditangkap setelah mereka memblokir pintu masuk ke markas besar New York Times, menurut laporan polisi. Para demonstran menuduh publikasi tersebut terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai "malapraktik jurnalistik terburuk" terkait liputannya mengenai genosida di Gaza.Mereka juga mendesak pembaca untuk berhenti berlangganan apa yang mereka sebut sebagai “Kejahatan New York.”"Persetujuan untuk genosida dibuat di sini"Polisi AS menangkap 124 pengunjuk rasa pro-Palestina karena memblokir kantor pusat New York Times.Para pengunjuk rasa menuduh NYT menunjukkan "malapraktik jurnalistik terburuk", menyerukan pembaca untuk berhenti berlangganan "Kejahatan New York" pic.twitter.com/Qa86sSelJf— Dunia TRT (@trtworld) 15 Maret 2024Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti: “Setiap kali media berbohong, sebuah lingkungan di Gaza mati” dan: “New York Times, Anda tidak dapat bersembunyi; kami menuduh Anda melakukan genosida.”Penduduk Edmonton, Kanada, turun ke jalan untuk memprotes genosida yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina, menekankan perlunya gencatan senjata, embargo senjata terhadap pendudukan Zionis Israel, pemulihan dana bantuan untuk UNRWA, dan pencabutan blokade ilegal dan tidak manusiawi di Gaza.Para demonstran, menggunakan tagar #YEG, menyuarakan solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina dan menyerukan tindakan segera untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.Hari ini: Warga Edmonton #YEG #Kanada memprotes genosida warga Palestina. Menuntut #CeaseFireNow segera, embargo senjata terhadap Pendudukan Zionis Israel, dimulainya kembali pendanaan bantuan untuk UNRWA, mencabut blokade ilegal dan tidak manusiawi di Gaza#StopArmingGazaGenocide#GazaGenocide pic.twitter.com/dPjXlPWhmu— Gamel Karam (@karam_gamel) 17 Maret 2024Di Birmingham, Inggris, para pendukung Palestina berkumpul dalam unjuk rasa, menyerukan gencatan senjata yang mendesak dan abadi di Gaza. Massa berkumpul di balik spanduk besar bertuliskan: "Hentikan Pendanaan Genosida Gaza."Para pendukung pro-Palestina berunjuk rasa di Birmigham untuk menuntut gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. pic.twitter.com/3NQUkjOXgX— PALESTINA ONLINE 🇮🇩 (@OnlinePalEng) 17 Maret 2024Dalam konteks yang sama, Rumah Sakit St. Thomas di London berkontribusi terhadap seruan gencatan senjata segera melalui inisiatif baru-baru ini, sebuah video berjudul “Jangan Melihat ke Jauh.” Video ini menganjurkan gencatan senjata yang mendesak dan menekankan pentingnya melindungi anak-anak Gaza di tengah genosida yang sedang berlangsung.Save the Children melaporkan bahwa lebih dari 13.000 anak telah terbunuh akibat serangan udara dan invasi darat Zionis Israel di Gaza sejak 7 Oktober, dan banyak lagi yang hilang dan diduga terkubur di bawah reruntuhan. “Anak-anak di Gaza membutuhkan Anda. Berikan mereka suara Anda,” katanya.Melanggar | Rumah Sakit St. Thomas di London menampilkan gambar-gambar yang menyerukan gencatan senjata dan menyelamatkan anak-anakdari Gaza. pic.twitter.com/NGRkal0vKp— Javeria Sultan (@javeria_sultan1) 17 Maret 2024Sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, sebuah organisasi Belanda mengatur penempatan lebih dari 10.000 sepatu anak-anak di sebuah lapangan di Utrecht, Belanda, untuk mengenang anak-anak yang kehilangan nyawa mereka di Gaza akibat serangan Israel.Sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, sebuah organisasi Belanda mengatur lebih dari 10.000 sepatu anak-anak di sebuah alun-alun di Utrecht, Belanda. Pertunjukan yang mengharukan ini menjadi pengingat akan anak-anak yang kehilangan nyawa mereka di Gaza akibat serangan Israel. pic.twitter.com/FFDndpotYs— Sorotan Palestina (@PalHighlight) 18 Maret 2024Di Cork, Irlandia, warga turun ke jalan, menuntut segera diakhirinya genosida di Gaza. Sementara itu, para aktivis di Berlin berunjuk rasa untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza, dan menyuarakan sentimen serupa yang diungkapkan oleh para demonstran di Sydney, Australia.📍Cork, IrlandiaHari St Patrick 2024 dari Cork, Irlandia 🇮🇪Tidak ada shamrock ☘️❌ ☘️❌ untuk #genocidejoe#IsraeliNewNazism #StPatricksDay #StPaddysDay pic.twitter.com/pLg5u46Hiy— Sadia Saeed (@SadiaSa55) 17 Maret 2024Di Roma, Italia, sebuah protes yang diorganisir oleh mahasiswa Palestina dan Asosiasi Palestina di Italia menyoroti tingginya korban jiwa akibat kebutuhan pokok di Gaza, dengan spanduk bertuliskan, "Sekantong tepung mengorbankan nyawa di Gaza Utara." Protes tersebut juga mengecam Italia atas dukungannya terhadap Zionis “Israel” di tengah genosida yang sedang berlangsung.Demonstrasi besar-besaran pro-Palestina di Milan. pic.twitter.com/E5ksFzW1C7— PALESTINA ONLINE 🇮🇩 (@OnlinePalEng) 16 Maret 2024Di Amerika Latin, ribuan warga Chile turun ke jalan di Santiago pada hari Minggu (17/4) menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza dan diakhirinya genosida dan pengepungan rezim Zionis Israel terhadap wilayah Palestina.Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan pengunjuk rasa membawa spanduk dengan pesan seperti "Bebaskan Palestina"‌ dan "Ini bukan membela diri, ini genosida," sambil meneriakkan slogan-slogan yang mendesak pemerintah mereka untuk memutuskan hubungan dengan Zionis "Israel".Pawai Pro-Palestina di ChileWarga Chile berpartisipasi dalam unjuk rasa untuk mendukung warga Palestina dan menuntut gencatan senjata di Gaza.#WeAreAllGaza #GazaGenocideIkuti Press TV di Telegram: https://t.co/fvRn3KuApw pic.twitter.com/Hspx32vrV6— Sorotan Palestina (@PalHighlight) 17 Maret 2024Di Asia, solidaritas terhadap Palestina juga terlihat ketika berbagai kelompok bersatu untuk mengutuk agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza.Di Malaysia, perwakilan dari BDS terlibat dalam pembicaraan mediasi dengan McDonald's mengenai tuntutan hukum atas dukungannya terhadap pasukan pendudukan Zionis Israel.Polisi, pengacara, dan pengunjuk rasa pro-Palestina membantu mengangkat sebuah mobil yang terjebak di tepi jalan di depan pengadilan tinggi Shah Alam.Perwakilan BDS Malaysia bertemu di dalam McDonald's, melakukan mediasi atas gugatan mereka. pic.twitter.com/tT67B5FY3j— Hadi Azmi (@amerhadiazmi) 18 Maret 2024Di Jepang, para aktivis pro-Palestina menggelar unjuk rasa untuk mengecam serangan genosida Israel yang tiada henti di Gaza.Aktivis pro-Palestina menggelar unjuk rasa di Jepang untuk mengutuk serangan genosida Israel yang tiada henti di Gaza. #WeAreAllGaza pic.twitter.com/M0jIVovPiU— Sorotan Palestina (@PalHighlight) 16 Maret 2024Di Timur Tengah, para penggemar sepak bola Turki dengan bangga membentangkan spanduk pro-Palestina di dalam gedung stadion sebelum pertandingan dimulai, menggarisbawahi solidaritas mereka yang tak tergoyahkan terhadap Palestina.Penggemar sepak bola Turki dengan bangga mengibarkan spanduk pro-Palestina di stadion sebelum pertandingan dimulai, menunjukkan dukungan mereka untuk Palestina jeruji pic.twitter.com/7GpLaHROsM— Kuffiya (@Kuffiyateam) 17 Maret 2024Sementara itu, Yordania menyaksikan unjuk rasa pro-Palestina secara signifikan tadi malam, yang menarik banyak massa untuk menunjukkan dukungan kuat terhadap perjuangan Palestina. Unjuk rasa ini mencerminkan meluasnya sentimen solidaritas terhadap Gaza di seluruh dunia di tengah agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza.[IT/r]