Sistem Keuangan Israel Menunjukkan Hubungan dengan Proyek Pemukim di Tepi Barat

IslamTimes - Smotrich dan ajudannya Eliyahu terlibat dalam pembiayaan dan memperoleh pinjaman hipotek kontroversial untuk pemukiman ilegal Zionis Israel di Tepi Barat.

Sistem keuangan Zionis Israel memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki dan memperdalam pendudukan wilayah Palestina, surat kabar Zionis Israel Haaretz melaporkan pada hari Senin (18/3).“Menyusul perintah yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden bulan lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua pos pemukim di Tepi Barat dan tiga pemukim karena kekerasan terhadap warga Palestina,” yang menambah empat pemukim lain yang sebelumnya diberi sanksi oleh AS, kata Haaretz. .Sanksi AS terhadap pemukiman ilegal akan mempengaruhi sumbangan dari organisasi non-pemerintah dan individu yang berupaya membiayai proyek kolonial Zionis “Israel” di Tepi Barat.Haaretz menunjuk pada sifat yang mengakar dari pemukiman Zionis Israel di Tepi Barat, dan mengatakan bahwa sanksi AS “hanyalah permulaan dari pembongkaran proyek pendudukan dan pemukiman.”Faktanya, surat kabar tersebut melakukan investigasi yang mengungkap jalur yang digunakan oleh pemukim Zionis Israel untuk mendapatkan pinjaman hipotek, dibiayai oleh pemerintah Zionis Israel, dan membangun pos-pos kolonial di wilayah pendudukan. Salah satu pinjaman untuk membangun bangunan tempat tinggal di wilayah di bawah kendali "Otoritas Pertanahan Zionis Israel" diberikan kepada pemimpin sayap kanan organisasi Regavim, Yehuda Eliyahu.Regavim adalah organisasi rasis yang berupaya membongkar dan menghentikan pembangunan rumah atau bangunan permanen milik warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan wilayah pendudukan '48. Eliyahu saat ini menjabat sebagai Kepala Direktorat Pemukiman di Kementerian Keamanan dan dianggap sebagai tangan kanan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich.Haaretz mengatakan bahwa keduanya secara praktis adalah orang-orang yang mengendalikan pengambilan keputusan di Tepi Barat yang diduduki, dan menambahkan bahwa fakta bahwa mereka adalah subjek penyelidikan menunjukkan bahwa mereka adalah “yang paling berpengaruh dalam kebijakan Zionis Israel di Tepi Barat,” yang menggambarkan "kedalaman pengaruh proyek pemukiman terhadap negara."[IT/r]