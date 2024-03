Netanyahu dan Kisah 'Masalahnya di Surga' di tengah Keretakannya dengan Biden

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, has reaffirmed his goal

Hanya beberapa hari setelah perselisihan publik dengan Joe Biden, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu beralih ke upaya terakhir dan kekuatan paling kuat yang mendukung Zionis "Israel" di AS: lobi Zionis Israel.Di acara "American Israel Public Affairs Committee" (AIPAC) pekan lalu, Netanyahu mengecam Biden atas pernyataan-pernyataannya, seperti IOF yang telah membunuh terlalu banyak warga sipil, Netanyahu menyakiti Zionis "Israel" dengan menghalangi negara Palestina, dan persoalan yang dia harus mengizinkan Otoritas Palestina untuk memerintah Gaza.Netanyahu langsung meledak dan mengatakan, “Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda mendukung hak Zionis Israel untuk hidup dan mempertahankan diri dan kemudian menentang Zionis Israel ketika mereka menggunakan hak tersebut... Anda tidak bisa mengatakan Anda mendukung tujuan Zionis Israel untuk menghancurkan Hamas dan kemudian menentang Zionis Israel ketika mereka mengambil tindakan yang diperlukan.”Netanyahu bukanlah orang baru dalam politik Amerika setelah berteman dengan empat presiden Amerika dan partai Republik dan memanfaatkan aliansi militer dan diplomatik yang tidak dapat dilakukan oleh negara lain.Menurut Rodney Martin, mantan staf legislatif AS, AIPAC dan kelompok lobi pro-Zionis "Israel" lainnya di Amerika telah berhasil mencekik pemerintah AS.Martin membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif untuk PressTV pekan lalu sambil mengomentari sikap Washington yang mengirimkan persenjataan ke Zionis “Israel” dalam kampanye pembunuhannya terhadap Gaza.Martin merinci bagaimana AS “membanjiri” pendudukan dengan senjata bukanlah hal yang baru, dan mencatat bahwa AIPAC dan kelompok Zionis lainnya telah “berhasil mencekik pemerintah Amerika Serikat, terutama secara historis di Kongres.”Dia mencatat meningkatnya perbedaan pendapat di dalam Partai Demokrat mengenai perang di Gaza dan menyebutnya sebagai “perkembangan yang sangat positif.”[IT/r]