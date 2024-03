Apakah Irak akan Berhasil Mengusir Militer AS yang Tak Diundang?

Islam Times - Islam Times - AS menarik pasukannya dari Irak pada tahun 2011 setelah hampir satu dekade pendudukan, namun kemunculan kelompok teroris ISIS pada tahun 2014 memberi Washington alasan baru untuk mengerahkan kembali pasukannya ke negara ini dengan sebutan "koalisi anti-ISIS internasional". Saat ini, sekitar 2.500 tentara Amerika ditempatkan di Irak dengan kedok memerangi ISIS dan mengoperasikan 11 pangkalan militer di sana.

Memang benar, poin ini tidak dapat diabaikan karena setelah pemusnahan ISIS di Irak oleh kekuatan perlawanan, AS memutuskan untuk mempertahankan pasukannya di negara tersebut untuk memeriksa pengaruh Iran yang lebih dalam di Irak dan juga untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara tersebut. Hal penting lainnya adalah, Amerika berusaha untuk mengacaukan kawasan dan membeli keamanan bagi sekutu utama mereka, rezim Israel, melalui dukungan senjata mereka kepada sisa-sisa kelompok teroris di kawasan.Sebenarnya kedua poin ini bisa dilihat sebagai motivasi kuat bagi Amerika untuk tetap tinggal di Irak. Dengan meletusnya krisis Gaza dan meningkatnya serangan Amerika terhadap kelompok perlawanan yang menyebabkan pembunuhan Abu Bagher al-Saadi, seorang komandan senior Pasukan Mobilisasi Publik (PMF), dan Abu Taghwa, wakil komandan Al- Operasi kelompok Nujaba dan PMF, konfrontasi antara kelompok perlawanan dan AS semakin intensif.Situasi ini telah menyebabkan tuntutan pengusiran pasukan Amerika sekali lagi menjadi prioritas publik dan kalangan politik di Irak—sebuah isu yang memaksa pemerintahan Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani untuk bereaksi dan mengumumkan bahwa mereka "akan mengambil semua langkah hukum yang diperlukan untuk menanggapi agresi ini dan kami akan mengajukan gugatan ke Dewan Keamanan terhadap Washington."Baru-baru ini, Parlemen meningkatkan tekanan pada pemerintah pusat untuk melaksanakan keputusan tersebut sesegera mungkin. Dalam hal ini, sebuah komite gabungan telah dibentuk di Irak dan putaran pertama perundingan bilateral antara Irak dan AS untuk mengakhiri kehadiran koalisi di Irak dimulai pada bulan Februari tahun ini. Irak memperjelas bahwa tujuan perundingan ini adalah untuk mengakhiri aktivitas koalisi militer pimpinan AS di wilayahnya.Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Baghdad disebutkan, “Para ahli militer akan memantau akhir dari misi militer koalisi internasional melawan Daesh (ISIS) di Irak, satu dekade setelah dimulainya dan setelah keberhasilan misi mereka dalam kemitraan dengan pasukan keamanan dan militer Irak." Dalam sebuah artikel yang merinci pembicaraan Baghdad-Washington, Aljazeera menulis bahwa Washington telah mengumumkan bahwa mereka setuju dengan Baghdad untuk membentuk “satuan tugas” yang terdiri dari para ahli militer dan pertahanan sebagai bagian dari komisi gabungan. Baghdad berharap perundingan tersebut akan mengarah pada penyusunan jadwal untuk mengakhiri kehadiran AS. Namun, Pentagon mengatakan pertemuan komisi tinggi militer AS dan Irak baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan kasus penarikan tersebut.Pada tahun 2020, tiga hari setelah pembunuhan Jenderal Qassam Soleimani dari Iran dan Abu Mahdi al-Muhandis dari Irak di Bandara Internasional Baghdad, parlemen Irak mengesahkan undang-undang yang menuntut pemerintah untuk mencabut permintaan bantuan keamanan dari pasukan koalisi internasional. Menurut RUU tersebut, pemerintah diarahkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing dan melarang mereka menggunakan wilayah laut, darat, dan udara Irak dengan hak apa pun.Kelompok perlawanan di Irak telah berulang kali menegaskan bahwa pasukan AS harus menarik diri dari Irak sesuai dengan RUU tahun 2020, dan memperingatkan bahwa serangan terhadap mereka akan terus terjadi di berbagai wilayah di negara tersebut selama RUU tersebut tidak diadopsi. Mereka berargumentasi bahwa pemerintah pusat harus berhenti melakukan advokasi terhadap kehadiran AS dengan sebutan bantuan konsultasi dan mendelegitimasi mereka untuk mengakhiri tantangan serius ini.Media berbahasa Arab mengutip Qais Khazali, sekretaris jenderal Asaib Ahl-Haq Irak—kekuatan utama yang menentang kehadiran AS– dalam hal ini menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa Amerika berupaya menciptakan zona penyangga di perbatasan Irak dan Suriah.“Kami memiliki informasi rinci mengenai penggantian pasukan Amerika dengan 2.500 tentara lebih,” ujarnya.Sementara itu, ada hal menarik yang disebutkan media Barat. Misalnya, Politico melaporkan bahwa AS mempermainkan pejabat Irak dan Suriah. Situs web tersebut lebih lanjut mengutip pejabat pemerintah AS yang mengatakan bahwa tidak ada arahan langsung dari Presiden AS Joe Biden untuk menarik diri dari Irak atau Suriah.Sebuah isu mengenai kehadiran militer Amerika di Irak yang disepakati oleh para ahli dan pengamat politik adalah bahwa tidak akan ada tindakan segera dalam penarikan pasukan Amerika. Pakar regional percaya bahwa AS tidak akan menarik diri dari Irak, namun akan berganti kulit. Dengan kata lain, label kehadirannya akan berubah. Misalnya, pada tahun 2014, alasan kehadiran mereka adalah untuk berperang melawan ISIS dan sekarang mereka meningkatkan kerja sama militer dengan Irak untuk mengamankan satu hal: tetap berada di Irak.Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa AS tidak akan dengan mudah meninggalkan Irak karena berbagai alasan termasuk posisi geopolitik Irak dan cadangan energinya, untuk membendung pijakan politik dan militer Iran, untuk melemahkan kekuatan perlawanan di Irak, Suriah, dan Palestina, serta untuk memberikan dukungan logistik kepada sekutu Israel seperti wilayah Kurdistan Irak yang membantu meningkatkan posisi Israel dan mengganggu stabilitas negara-negara Asia Barat. Bisa ditebak, kesimpulan dari perundingan penarikan diri dengan AS akan menjadi hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan al-Sudani dan kasus ini akan tetap menjadi obsesi pemerintahan berikutnya. Mungkin, perang di Gaza akan memberi Amerika alasan yang lebih besar untuk berusaha membendung kekuatan perlawanan di wilayah tersebut.[IT/AR]