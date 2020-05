AS Berupaya Menghibur Saudi setelah Pengumuman Penarikan Patriot

US President Donald Trump and Saudi King Salman.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Trump berusaha untuk menghibur Riyadh setelah mengumumkan penarikan sejumlah baterai rudal darat-ke-udara Patriot dan pasukannya dari Arab Saudi.

Gedung Purih mengumumkan bahwa Presiden AS Donald Trump dan Raja Salman Arab Saudi berbicara melalui telepon pada hari Jumat (8/4), menegaskan kembali "kemitraan pertahanan AS-Saudi yang kuat".Juru bicara Gedung Putih Judd Deere mengatakan bahwa keduanya juga membahas "masalah regional dan bilateral penting lainnya" dan "menyepakati pentingnya stabilitas di pasar energi global".Pernyataan itu tidak menyebutkan rudal Patriot dan Gedung Putih menolak berkomentar lebih lanjut, menurut Reuters.Panggilan telepon antara Trump dan Salman datang setelah media AS mengumumkan penarikan Patriot - bersamaan dengan mundurnya dua skuadron jet tempur AS - pada hari Kamis (7/5).[IT/r]