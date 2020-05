AS Menarik Rudal Patriotnya Dari Fasilitas Minyak Saudi

IslamTimes- Para pejabat mengatakan AS juga akan segera mengurangi kehadiran Angkatan Lautnya di Teluk Persia, dan menambahkan bahwa dua skuadron jet tempur telah meninggalkan wilayah itu.

Amerika Serikat sedang menarik sistem rudal Patriotnya dari tanah Saudi sebagai bagian dari pembatasan yang lebih luas atas dukungan militernya bagi kerajaan Arab, sebuah laporan mengatakan.Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, The Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis bahwa empat baterai rudal darat-ke-udara Patriot dan puluhan personel militer akan ditarik dari fasilitas minyak Saudi.Para pejabat mengatakan AS juga akan segera mengurangi kehadiran Angkatan Lautnya di Teluk Persia, dan menambahkan bahwa dua skuadron jet tempur telah meninggalkan wilayah itu.AS mengintensifkan kehadiran militernya di wilayah itu tahun lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Bagian dari perangkat keras militer dikerahkan pada September tahun lalu setelah serangkaian serangan terhadap fasilitas minyak Saudi.(IT/TGM)