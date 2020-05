Rusia: Klaim AS untuk Keanggotaan Kesepakatan Nuklir Iran setelah Penarikan Unilateral adalah ‘Konyol’

Vassily Nebenzia, Russia's Permanent Representative to the United Nations.jpg

IslamTimes - Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, Selasa (12/5), mengecam gagasan bahwa AS masih dapat menggunakan keanggotaannya untuk memicu mekanisme snapback terhadap Tehran untuk memaksakan kembali embargo senjata AS meskipun Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS dari Rncana Komprehensif Aksi Bersama.

"Ini konyol," kata Nebenzia kepada wartawan. "Mereka bukan anggota, mereka tidak punya hak untuk memicu."AS mengklaim bahwa Washington belum berhenti dari kesepakatan nuklir Iran dan secara teknis tetap menjadi "negara peserta."Skema ini bertujuan menggunakan mekanisme yang tertanam dalam kesepakatan nuklir Iran untuk membuat PBB mengembalikan embargo senjata yang sebelumnya diangkat ke Tehran.Skema anti-Iran terbaru dipelopori oleh menteri luar negeri hawkish AS dan mantan kepala CIA, Mike Pomepo.Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran.Tehran menyebut tuduhan bahwa AS masih menjadi anggota Rencana Komprehensif AksiBersama sebagai "sebuah lelucon."[IT/r]