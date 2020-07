Tehran: Klaim AS Sita Kapal Iran 'Tidak Berdasar'

Abbas Moussavi -Iran's Foreign Ministry Spokesman.jpg

Islam Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menolak klaim "tidak berdasar" AS tentang penyitaan sebuah kapal Iran yang membawa senjata ke Yaman.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (9/7), Sayyid Abbas Mousavi mengatakan tuduhan kebohongan, menyama ratakan, dan pengusung kebencian adalah beberapa elemen utama kebijakan luar negeri AS, terutama dalam pemerintahan saat ini.Mousavi menggambarkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebagai "pengusung kebencian", mengatakan bahwa pernyataannya baru-baru ini berasal dari pendekatan yang sama yang dilakukan oleh para pejabat AS.Amerika, yang merasa belum berhasil memperluas embargo senjata PBB terhadap Iran di arena internasional dan Dewan Keamanan, sedang berusaha mengarang alasan untuk melanjutkan tekanan maksimum mereka dan memajukan tujuan jahat mereka dengan mengajukan tuduhan dan berbohong, tambahnya. .Mousavi lebih lanjut menunjuk pada pengepungan rakyat Yaman sejak lima tahun yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi yang telah membunuh ribuan orang karena kelaparan dan kekurangan gizi, dengan mengatakan, "Alih-alih diminta bertanggung jawab atas kejahatan mereka di Yaman, kedua rezim (AS dan Arab Saudi) berusaha untuk menghindari tanggung jawab mereka dan menghindari dimintai pertanggungjawaban atas perilaku dan kejahatan mereka yang tidak berperikemanusiaan dengan menuduh orang lain dan membuat tuduhan yang tidak berdasar. "Pompeo mengklaim pada hari Rabu bahwa Washington dan pasukan mitranya merebut sebuah kapal pada bulan Juni membawa senjata Iran ke Yaman ketika dia memperbarui seruannya kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran.[IT/r]