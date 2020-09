China: Sudah Menjadi Keyakinan Umum bahwa AS Tidak Dapat Memicu Sanksi snapback terhadap Iran

Chang Hua, China’s Ambassador to Tehran.jpg

IslamTimes - Duta Besar China untuk Tehran telah menekankan bahwa AS tidak memenuhi syarat untuk memicu apa yang disebut ketentuan snapback dalam kesepakatan nuklir 2015 yang bertujuan untuk memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran, menggambarkan fakta tersebut sebagai "kepercayaan umum."

"Ini adalah kepercayaan umum bahwa AS tidak dapat memulai proses pemulihan sanksi PBB di bawah # UNSCR2231," kata Chang Hua dalam sebuah posting di akun twitternya pada hari Rabu (3/9), mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang mengabadikan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Pada 22 Agustus, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengajukan pengaduan resmi kepada Presiden DK PBB Dian Triansyah Djani, menuduh Iran melanggar JCPOA - di mana Presiden AS Donald Trump menarik diri dua tahun lalu.Dia mengklaim bahwa Washington masih menjadi peserta JCPOA dan karena itu tetap memiliki hak untuk mengaktifkan penghitungan mundur 30 hari untuk pengembalian semua sanksi PBB yang telah dijatuhkan terhadap Teheran sebelum perjanjian nuklir.Namun, penandatangan JCPOA yang tersisa menyatakan bahwa sejak Amerika Serikat meninggalkan perjanjian pada Mei 2018, dia tidak memiliki hak untuk bertindak berdasarkan ketentuannya.Dalam pertemuan Komisi Gabungan JCPOA yang berlangsung di Wina pada Selasa (1/9), semua peserta menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan pentingnya menjaga perjanjian, menekankan bahwa AS tidak dapat menggunakan mekanisme “snapback”.[IT/r]