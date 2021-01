Gambar Satelit Diduga Menunjukkan Aktivitas Kapal IRGC di Selat Hormuz Di Tengah Ketegangan AS-Iran

IRGC ship activity in strait of Hormuz.jpg

IslamTimes - Beberapa gambar satelit yang dirilis oleh perusahaan swasta AS Planet Labs telah menangkap apa yang tampak seperti "kelompok" aktivitas oleh kapal-kapal dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran di Selat Hormuz.

Tahun lalu, Iran melakukan sejumlah latihan angkatan laut di dekat Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang bertanggung jawab atas sebagian besar pengiriman minyak global.Latihan perang tersebut memicu kemarahan dari AS, yang baru-baru ini mengirim kapal selam bertenaga nuklir dan kapal penjelajah berpeluru kendali ke daerah tersebut untuk menunjukkan kekuatan.Terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, Selat Hormuz adalah saluran penting yang digunakan produsen minyak untuk mengangkut minyak mentah dari Timur Tengah ke pasar di seluruh dunia.Pejabat Iran belum mengomentari gambar yang dirilis ketika Republik Islam memperingati ulang tahun pertama pembunuhan komandan Pasukan Quds elit IRGC, Qasem Soleimani. Jenderal itu tewas di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020, dalam serangan pesawat nir awak AS yang disahkan oleh Presiden Donald Trump.Peristiwa peringatan itu terjadi sekitar seminggu setelah Brigjen IRGC Mohammad Hejazi menjelaskan bahwa Tehran akan melakukan "balas dendam yang keras" atas pembunuhan Soleimani tetap menjadi prioritas meskipun Iran membalas dengan melancarkan serangan rudal di pangkalan Irak yang menampung pasukan AS pada 8 Januari 2020. .Dalam perkembangan lain pada akhir Desember, Tehran memperingatkan Washington terhadap tanda-tanda "petualangan" yang bertujuan untuk memiliterisasi Teluk Persia, menyuarakan harapan bahwa AS pada akhirnya akan meninggalkan kebijakannya "mencampuri dan menabur perpecahan di antara negara-negara di kawasan itu".Pernyataan itu menyusul pengumuman oleh Angkatan Laut AS sebelumnya pada bulan Desember bahwa kapal selam bertenaga nuklir kelas Ohio, serta USS Georgia dan kapal penjelajah yang menyertainya, telah melintasi Selat Hormuz, dalam unjuk kekuatan yang nyata.Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Laksamana Ali Shamkhani bereaksi dengan menyatakan bahwa peningkatan aktivitas militer Amerika di wilayah itu berasal dari ketakutan Washington akan konsekuensi dari tindakan kenakalannya di masa lalu di wilayah tersebut.Ketegangan antara Iran dan AS di Teluk Persia meningkat pada 2019 menyusul serangkaian serangan sabotase kapal tanker di lepas pantai Uni Emirat Arab pada pertengahan Mei tahun itu.AS, yang mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan kelompok penyerang kapal induk ke wilayah Timur Tengah sekitar dua minggu sebelum serangan Mei, menyalahkan Iran atas sabotase tersebut.Tehran menanggapi dengan menolak tuduhan tersebut dan menuduh AS dan sekutunya sengaja hendak memperburuk ketegangan.[IT/r]