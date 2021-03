Rumor Berputar Bahwa Netanyahu dan MBS Akan Bertemu di Abu Dhabi Selama Perjalanan Bersejarah Bibi

Netanyahu meets MBS.jpg

IslamTimes - Israel dan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik formal, dengan Riyadh mengindikasikan bahwa mereka tidak akan mengakui Negara Yahudi kecuali menandatangani Inisiatif Perdamaian Arab, proposal 10 poin untuk mengakhiri konflik Arab-Israel yang didukung oleh Liga Arab pada tahun 2002.

Desas-desus beredar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diharapkan bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman selama perjalanan pertamanya (sekarang dilaporkan dibatalkan) ke Uni Emirat Arab pada hari Kamis (11/3).Sumber Emirat yang 'ditempatkan dengan baik' memberi tahu The Jerusalem Post tentang kemungkinan pertemuan itu, mengatakan kepada surat kabar bahwa "MBS siap untuk bertemu Bibi," dan pembicaraan sedang berlangsung pada hari Rabu (19/3).Awal pekan ini, ketika ditanya apakah pertemuan dengan MBS sudah direncanakan, Netanyahu menjawab pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lain, menanyakan "Bagaimana rasanya mengajukan pertanyaan yang Anda tahu tidak akan Anda dapatkan jawabannya?"Pada hari Rabu, penyiar publik Kan Zionis Israel juga melaporkan kemungkinan pertemuan tersebut, mengatakan ada "kontak lanjutan" tentang pengaturan duduk antara Netanyahu dan MBS.Laporan Kan tidak mengutip sumber apa pun atau memberikan informasi lebih lanjut.Namun, laporan Al-Jazira yang mengutip Kan mengatakan bahwa putra mahkota Saudi tidak akan berada di Abu Dhabi untuk pembicaraan antara Netanyahu dan Putra Mahkota Emirat Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.Kemungkinan pertemuan antara Netanyahu dan MBS tampaknya telah menjadi perdebatan pada hari Kamis, dengan media Israel melaporkan bahwa perjalanan UEA telah dibatalkan karena rawat inap istri perdana menteri Zionis Israel, Sarah Netanayhu.Dia dikirim ke rumah sakit karena radang usus buntu pada Kamis pagi, dengan perdana menteri dikatakan telah menemaninya melalui tes, dan berencana untuk tinggal bersamanya sampai dia pulih.Dalam laporan terpisah, seorang sumber diplomatik senior mengatakan kepada JPost bahwa Yordania memblokir pesawat Netanyahu agar tidak terbang melalui wilayah udara Yordania dalam perjalanan ke UEA karena pembatalan kunjungan Putra Mahkota Yordania Hussein bin Abdullah ke Haram esh-Sharif di Yerusalem karena pembatalan kunjungan untuk perselisihan terkait jumlah penjaga keamanan yang bisa dibawa pangeran bersamanya.Perjalanan Netanyahu ke UEA akan menjadi pertama kalinya seorang perdana menteri Zionis Israel menginjakkan kaki di Syekh Teluk Persia.Tel Aviv dan Abu Dhabi menjalin hubungan diplomatik pada tahun 2020 dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump.UEA menjadi negara Arab ketiga setelah Mesir dan Yordania yang menjalin hubungan dengan Israel sejak didirikan pada tahun 1948.Perjalanan Abu Dhabi yang direncanakan dan kemungkinan pertemuan antara Netanyahu dan MBS terjadi pada titik penting dalam karir politik kedua pemimpin tersebut.Netanyahu dan sekutunya menghadapi putaran baru pemilihan legislatif pada 23 Maret. MBS, sementara itu, menghadapi tekanan yang meningkat dari Washington setelah sanksi AS terhadap puluhan pejabat Saudi dan pejabat lain yang diduga terkait dengan pembunuhan seorang jurnalis terkemuka Saudi pada 2018.[IT/r]