Pesawat Pengintai AS Melintas di Titik Terdekat ke Wilayah China

Laporkan Militer AS telah secara dramatis meningkatkan penerbangan pesawat mata-mata hariannya di dekat wilayah China, dengan tidak ada area yang dipatroli lebih intens selain Laut China Selatan bagian utara, yang terhubung ke Selat Taiwan dan Laut China Timur.

Sebuah pesawat mata-mata AS melakukan lintasan terdekat ke pantai China yang pernah tercatat pada hari Selasa (23/3), terbang hanya sejauh 25,3 mil laut.Mengutip data automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) yang tersedia untuk umum, think tank South China Sea Probing Initiative (SCSPI) melaporkan pada hari Senin (22/3) bahwa pesawat mata-mata RC-135U Combat Sent Angkatan Udara AS telah terbang hanya 25,33 mil laut dari pesisir perairan China..Ini adalah "jarak terdekat yang dicapai pesawat pengintai AS dari garis pantai China, berdasarkan data publik sejauh ini," kata lembaga think tank tersebut, yang terhubung dengan Universitas Peking.Menurut gambar yang dibagikan oleh SCSPI tentang jalur penerbangan pesawat, tiket terdekat Combat Sent ke pantai China berada tepat di lepas pantai Shantou, sebuah kota setingkat prefektur di Provinsi Guangdong timur dekat ujung selatan Selat Taiwan.Di tempat lain di Laut Cina Selatan bagian utara pada saat itu, SCSPI mencatat sebuah pesawat patroli maritim P-8A Poseidon Angkatan Laut AS dan sebuah pesawat intelijen elektronik Angkatan Laut AS EP-3E Aries, juga sedang berpatroli.Seperti yang dilaporkan Sputnik, AS telah menerbangkan beberapa penerbangan pesawat mata-mata harian melintasi Laut Cina Selatan selama lebih dari setahun.USAF memiliki dua pesawat Combat Sent, yang memiliki berbagai peralatan khusus untuk "menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara militer asing," menurut halaman referensi di Military.com.Pesawat semacam itu dapat digunakan untuk mengumpulkan banyak informasi tentang peralatan radar Tentara Pembebasan Rakyat, seperti yang beroperasi di Lapangan Udara Shantou Waisha, pangkalan udara Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) di pantai timur Shantou.Tidak jelas jenis pesawat apa yang terbang dari Shantou atau pangkalan udara terdekat lainnya, tetapi informasi terbaru menunjukkan pesawat tempur J-10C dan J-7E serta pesawat penanggulangan elektronik Y-8G telah terbang dari daerah tersebut.Namun, Combat Sent juga bisa melacak penggunaan radar oleh instalasi pertahanan pantai, sistem pertahanan udara, dan banyak lagi.Daerah tersebut berada dalam jangkauan rudal jelajah Taiwan, dan kemungkinan akan menghadapi pemboman jika terjadi perang penembakan antara pasukan China dan Taiwan, membuat informasi semacam itu sangat berguna.[IT/r]