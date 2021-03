Laporan: Gedung Putih Biden Mengincar Proposal Baru untuk Memecahkan Kebuntuan Nuklir dengan Iran

Joe Biden, - new proposal.jpg

IslamTimes - Inisiatif baru oleh Gedung Putih menunjukkan bahwa para pejabat mungkin menawarkan proposal baru agar pembicaraan dengan Iran bergerak secepatnya minggu ini.

Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menghadapi tekanan dari kedua sisi Senat AS tentang bagaimana mendekati ketegangan yang sedang berlangsung dengan Iran.Karena ketegangan AS-Iran tetap tinggi, laporan baru baru-baru ini menunjukkan bahwa pemerintahan Biden sedang mengincar kemungkinan untuk mengerjakan proposal diplomatik baru untuk "memulai" pembicaraan antara kedua negara.Dua orang yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada Politico untuk sebuah berita hari Senin (29/3) bahwa proposal yang dituduhkan meminta Iran untuk menghentikan beberapa kegiatan nuklirnya dengan imbalan beberapa keringanan dari sanksi ekonomi AS.Rincian proposal tersebut dikatakan masih dalam proses tetapi menghadapi tenggat waktu situasional, karena pemilihan presiden yang akan datang di Iran menunjukkan batas waktu untuk pembicaraan negosiasi.Salah satu individu tak dikenal memberi tahu outlet bahwa proposal itu "lebih dari segalanya tentang mencoba memulai percakapan" antara kedua negara, yang telah berselisih selama beberapa dekade dan melihat ketegangan mencapai titik didih baru di bawah pemerintahan Trump.Kedaluwarsa yang membayangi kesepakatan antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga berfungsi sebagai dorongan untuk mengadakan pembicaraan baru.Kesepakatan antara pasangan tersebut memungkinkan pengawas PBB untuk melanjutkan inspeksi fasilitas nuklirnya, tetapi akan berakhir pada bulan Juni dan membawa serta akses badan tersebut ke fasilitas Iran.Shahrokh Nazemi, kepala pers di misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menanggapi pengungkapan Politico dengan menunjukkan bahwa "[kesepakatan] tidak memerlukan proposal khusus," dan bahwa AS hanya perlu mengikuti implementasi perjanjian 2015.Kubu Biden tidak memberikan rincian pembicaraan diplomatik yang sedang berlangsung. Pada tahun 2018, pemerintahan Trump meninggalkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015, yang pada gilirannya memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, dan memulai rintangan keuangan yang lebih ketat ketika Trump mengupayakan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran.Akibatnya, Tehran telah mengambil beberapa langkah menentang denuklirisasi dan berpendapat bahwa sejak AS mengabaikan kesepakatan itu terlebih dahulu, mereka harus mengambil langkah pertama dalam negosiasi ulang dan akhirnya menghapus sanksi. - Khamenei.ir (@khamenei_ir) 21 Maret 2021Biden menyatakan di jalur kampanye bahwa dia ingin membalikkan tindakan pendahulunya terhadap Iran. Namun, dia telah bekerja dengan asumsi bahwa dia akan membuat ulang atau setidaknya memperbarui kesepakatan 2015.Baru-baru ini, Gedung Putih Biden telah menyatakan bahwa sanksi tidak akan dicabut kecuali Iran kembali mematuhi kesepakatan awal.Laporan menunjukkan bahwa AS bersedia mengambil langkah pertama untuk kembali ke negosiasi.Biden menghadapi peningkatan ketegangan dalam persaingan karena Iran melanjutkan upayanya pada pertumbuhan nuklir termasuk menandatangani kesepakatan senilai $ 400 miliar dengan China, yang mencakup investasi ke dalam energi terbarukan dan infrastruktur energi nuklir. - Misi Permanen Tiongkok di Wina (@ChinaMissionVie) 29 Maret 2021Pejabat Eropa juga berusaha untuk menyelamatkan perjanjian, mengatur pembicaraan antara Iran dan AS, upaya yang kemudian ditolak oleh kedua belah pihak. - Said Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) 28 Februari 2021Eropa menghadapi tantangannya sendiri untuk menghadapi sanksi AS sendiri jika mereka mencoba melakukan bisnis dengan Iran.[IT/r]