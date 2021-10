Diplomat AS Kelahiran Israel Akan Mediasi Perundingan Perbatasan Maritim antara Libanon dan Entitas Zionis

Amos Hochstein, US State Department Senior Advisor for Energy Security.jpg

IslamTimes - Seorang diplomat kelahiran Zionis Israel telah ditugaskan sebagai utusan energi AS yang akan menjadi mediator pembicaraan perbatasan laut antara Lebanon dan entitas Zionis, kata sebuah laporan.

Axios melaporkan pada hari Minggu (3/10) bahwa Penasihat Senior Departemen Luar Negeri AS untuk Keamanan Energi Amos Hochstein akan bertindak sebagai mediator.Hochstein kelahiran Zionis Israel menggantikan diplomat karir Amerika John Desrocher, yang menjabat sejak pembicaraan yang disponsori AS dimulai pada Oktober 2020 di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump.Desrocher akan menjadi kuasa usaha di kedutaan AS di Qatar, menurut laporan itu.Pembicaraan terhenti pada Mei setelah beberapa putaran dan penunjukan Hochstein, orang kepercayaan dekat Biden.“Kami dapat mengkonfirmasi bahwa Amos Hochstein akan melanjutkan perannya sebagai mediator AS untuk pembicaraan perbatasan maritim Israel-Lebanon, yang diadakan selama pemerintahan Obama. Dia ingin membangun kerja keras yang dilakukan oleh Duta Besar John Desrocher selama setahun terakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri kepada Axios.Seorang pejabat Zionis Israel mengatakan bahwa Hochstein akan mengunjungi entitas Zionis dan Lebanon pada bulan Oktober.Sengketa maritim melibatkan hak eksplorasi gas alam di Mediterania timur. [IT/r]