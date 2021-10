Deplu: AS 'Siap Bertemu dengan Korea Utara Tanpa Prasyarat'

IslamTimes - Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (4/10) bahwa pemerintahan Biden siap untuk memulai pembicaraan dengan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) tanpa prasyarat - perubahan pendekatan yang tajam dari yang digembar-gemborkan oleh Presiden AS Joe Biden selama kampanye pemilihannya.

"Kami berkoordinasi erat dengan sekutu, termasuk di Indo-Pasifik ... Kami juga siap bertemu dengan Korea Utara tanpa prasyarat," kata Price.Komentar Price datang sehari setelah perdana menteri baru Jepang, Fumio Kishida, mengatakan hal yang sama.Itu juga terjadi di tengah pemulihan hubungan baru antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang membuka hotline antar-Korea mereka untuk komunikasi untuk pertama kalinya dalam dua bulan dan membuat tawaran untuk pembicaraan tentang menyatakan berakhirnya perang yang dimulai pada 1950 dan secara teknis tidak pernah berakhir.Sementara gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1953, yang menetapkan zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea dan penempatan 28.000 tentara AS di Selatan.Tidak ada perjanjian damai permanen yang pernah ditandatangani, yang berarti bahwa keadaan perang masih ada antara DPRK di satu sisi dan Korea Selatan dan AS di sisi lain.Kesediaan Washington untuk bertemu diplomat Korea Utara tanpa prasyarat adalah kebalikan dari bagaimana Biden mengatakan dia akan berhubungan dengan negara sosialis kecil itu.Selama debat yang disiarkan televisi pada Oktober 2020 melawan Presiden AS Donald Trump saat itu, kandidat Biden dengan tajam mengkritik kesediaannya untuk membahas denuklirisasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tanpa prasyarat."Apa yang telah dia lakukan? Dia melegitimasi Korea Utara. Dia berbicara tentang teman baiknya yang seorang preman, preman," kata Biden saat itu, menambahkan bahwa dia hanya akan duduk dan berbicara dengan Kim "dengan syarat dia akan setuju bahwa dia akan menurunkan kapasitas nuklirnya."Dia juga sebelumnya mengkritik kesediaan Trump untuk bertemu dengan Kim secara setara, yang dia lakukan selama pertemuan puncak di Singapura dan Hanoi.Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri DPRK menyebut Biden "kehilangan kualitas dasar sebagai manusia" dan "anjing cepat" yang harus "dipukuli sampai mati dengan tongkat" sebelum dia dapat melukai orang lain.Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Senin (4/10) "tujuan pemerintah, tentu saja, tetap denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea. Kami tetap siap untuk bertemu dengan DPRK tanpa prasyarat. Dalam pesan kami, kami telah membuat proposal khusus untuk diskusi dengan DPRK. Kami berharap DPRK akan melakukannya. menanggapi secara positif penjangkauan kami. Tetapi pada titik ini kami belum mendapat tanggapan."Dia menambahkan Gedung Putih "mendukung dan terus mendukung dialog dan keterlibatan serta kerja sama antar-Korea dan akan terus bekerja dengan mitra ROK [Republik Korea] kami untuk tujuan itu," tetapi AS "mengutuk setiap peluncuran rudal terlarang yang mengganggu stabilitas kawasan dan komunitas internasional."Pyongyang menguji dua rudal baru minggu lalu - satu rudal permukaan-ke-udara baru yang canggih dan yang lainnya kendaraan luncur hipersonik.DPRK meledakkan senjata nuklir pertamanya pada tahun 2006 setelah upaya selama puluhan tahun untuk mengembangkannya secara mandiri.Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi bencana pada ekonomi Korea Utara, menghalanginya untuk mendapatkan banyak barang dari bahan bakar hingga peralatan medis atau mengekspor batu bara atau produk lainnya, semua dengan tujuan memaksa DPRK untuk menyerahkan senjata nuklirnya dan program rudal balistik terkait.Pyongyang telah mengatakan bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri dan bahwa tanpa perjanjian damai yang permanen, mereka membutuhkan senjata-senjata itu untuk menjamin keamanannya dari serangan AS.Pada tahun 2018, Pyongyang secara sukarela dan tanpa batas menangguhkan program senjata nuklir dan rudal balistik jarak jauhnya dan hanya melakukan uji coba senjata jarak pendek yang tidak dibatasi oleh resolusi PBB.[IT/r]