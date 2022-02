Khotbah Jum'at di Lebanon Kembali Menolak Segala Bentuk Normalisasi Hubungan dengan  Israel

IslamTimes - Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Sheikh Ali Daamoush, kembali menegaskan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi hubungan dengan musuh Zionis.

Selama khotbah Jumatnya, Sheikh Daamoush menambahkan bahwa Lebanon tidak boleh menerima saran AS yang tidak mematuhi hak-hak Lebanon terkait demarkasi perbatasan laut dan ladang minyak.Pemerintah AS berusaha memeras Lebanon dan mengeksploitasi krisis ekonominya untuk memaksakan konsesi pada Lebanon terkait demarkasi perbatasan laut, kata Sheikh Daamoush.Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Tinggi Syiah Islam, Sheikh Ali Khatib, juga memperingatkan agar tidak tunduk pada tekanan AS di Lebanon terkait demarkasi perbatasan laut.Sheikh Khatib juga meminta pemerintah Lebanon untuk meringankan penderitaan sosial ekonomi Lebanon dengan memberikan subsidi sosial kepada warga yang membutuhkan. [IT/r]