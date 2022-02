Zakharova Mengolok-olok Media AS-Inggris: Kapan 'Invasi Mendatang Kami, Saya Ingin Merencanakan Liburan Saya'

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova telah mengejek media AS dan Inggris atas laporan dugaan invasi Rusia ke Ukraina.

Zakharova dengan bercanda meminta media Amerika dan Inggris untuk merilis jadwal "invasi mendatang" Rusia ke Ukraina untuk tahun ini.“Saya ingin meminta disinformasi AS dan Inggris: Bloomberg, The New York Times dan media The Sun untuk mempublikasikan jadwal invasi kami yang akan datang untuk tahun ini. Saya ingin merencanakan liburan saya," kata diplomat Rusia itu di saluran Telegramnya, Rabu (16/2).Barat dan Kiev baru-baru ini menggemakan tuduhan tentang potensi invasi Rusia ke Ukraina baru-baru ini.Outlet media Barat terus dengan antusias mengumumkan "tanggal invasi," yang telah berulang kali ditunda. Secara khusus, menurut surat kabar Politico, Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa Rusia diduga dapat menyerang Ukraina pada 16 Februari.Serangan disinformasi yang terus-menerus oleh media Barat ini telah mengakibatkan kemerosotan tajam situasi ekonomi Kiev, dengan investasi dan bisnis melarikan diri dari Ukraina, sementara harga energi di Eropa meningkat.Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam pernyataan ini sebagai eskalasi ketegangan yang “kosong dan tidak berdasar”, menekankan bahwa Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun. [IT/r]