Rusia Menuduh Barat Mencari 'Default Buatan'

IslamTimes - Rusia melihat pembekuan rekening mata uang asing pemerintahnya sebagai upaya Barat untuk mengatur default buatan, kata Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov.

“Pernyataan bahwa Rusia tidak dapat memenuhi kewajibannya di bawah utang publik tidak benar. Kami memiliki jumlah dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban kami. Pembekuan rekening mata uang asing Bank Sentral Rusia dan pemerintah Federasi Rusia dapat dianggap sebagai keinginan sejumlah negara asing untuk mengatur default buatan, sementara tidak memiliki dasar ekonomi yang nyata untuk ini,” kata Siluanov, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.“Kami juga siap melakukan pembayaran dalam rubel dengan nilai tukar Bank Rusia pada tanggal pembayaran. Apalagi untuk penerbitan Eurobond yang diterbitkan sejak 2018, peluang itu langsung dituangkan dalam dokumen penerbitannya,” imbuh Menkeu.Rusia memulai operasi khusus untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina pada 24 Februari setelah berminggu-minggu meningkatnya serangan penembakan, sabotase, dan penembak jitu oleh pasukan Ukraina terhadap republik Donbass, yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia telah menjadi sasaran “penyalahgunaan, genosida… bertahun-tahun."Didirikan pada musim semi tahun 2014 sebagai tanggapan atas kudeta yang didukung Barat di Kiev, Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR, DPR) menolak untuk menerima penggulingan pemerintah negara yang sah dan penggantiannya oleh kekuatan ultranasionalis dan pro-barat.Pada bulan Februari, Rusia secara resmi mengakui DPR dan LPR, dan meluncurkan operasi militer khusus setelah otoritas republik Donbass meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari serangan lanjutan oleh pasukan Ukraina. Pemerintah Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa tujuan dari operasi saat ini adalah untuk menetralisir kapasitas militer Ukraina dan tidak membahayakan penduduk sipil negara tersebut.Sebagai tanggapan, AS dan sekutu dekatnya di seluruh dunia telah memberlakukan sanksi keras terhadap aset keuangan, penerbangan dan energi Rusia, serta Bank Sentral negara tersebut.Ketika Presiden AS Joe Biden mengumumkan larangan total impor energi Moskow, termasuk minyak dan gas, Selasa lalu, dia juga mengomentari sanksi yang dijatuhkan AS dan sekutunya ke Moskow karena telah menimbulkan “kerusakan signifikan” pada ekonomi Rusia.“… Rubel Rusia sekarang turun 50%… Satu rubel sekarang bernilai kurang dari satu sen Amerika. Dan mencegah bank sentral Rusia menopang rubel, dan untuk menjaga nilainya tetap tinggi, mereka tidak akan bisa melakukannya sekarang. Kami memotong bank-bank terbesar Rusia dari sistem keuangan internasional dan itu melumpuhkan kemampuan mereka untuk melakukan bisnis dengan seluruh dunia,” kata Biden.Namun, dalam sebuah pernyataan yang mengomentari sanksi, Bank Sentral Rusia mengatakan sebelumnya bahwa bank-bank “mempertahankan margin stabilitas yang tinggi dan memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan bisnis melalui pinjaman ekonomi Rusia.” [IT/r]