IslamTimes - The Times melaporkan pada hari Minggu (28/8), mengutip sekutu politisi, bahwa Menteri Luar Negeri Inggris dan kandidat PM Liz Truss akan mengumumkan bahwa China menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional Inggris, menambahkan: “Menteri luar negeri telah berjanji akan membentuk kembali kebijakan luar negeri jika dia menjadi perdana menteri . Dia telah berjanji akan membuka kembali tinjauan terintegrasi, yang diterbitkan tahun lalu, yang menetapkan prioritas Inggris dalam diplomasi dan pertahanan selama dekade berikutnya.”

Analis China mengatakan kebijakan China di negara-negara seperti Inggris tidak akan menyaksikan perubahan drastis dengan perubahan pemimpin, dan memberikan dorongan untuk "ancaman China" adalah salah satu pilihan terbaik bagi politisi untuk mencoba dan menutupi masalah domestik mereka negara-negara sedang mengalami alih-alih benar-benar mencoba menyelesaikannya.Truss memanggil Duta Besar China untuk Inggris, Zheng Zeguang, awal bulan ini untuk “menuntut penjelasan” atas tindakan dan retorika China terhadap Taiwan. Dalam sebuah pernyataan, Truss berkata, "Saya menginstruksikan para pejabat untuk memanggil duta besar China untuk menjelaskan tindakan negaranya."Selama pertemuan dengan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Inggris, Zheng “dengan tegas menolak dan mengutuk keras retorika pihak Inggris yang tidak bertanggung jawab tentang tanggapan sah dan perlu China terhadap kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan,” sesuai pernyataan Kedutaan Besar China.Permusuhan terhadap China tampaknya meniru pendekatan AS, terutama setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, yang tidak hanya menimbulkan kekhawatiran global tetapi juga membuat China mengambil langkah-langkah substansial seperti latihan militer di sekitar pulau itu sebelum, selama, dan setelah kedatangannya. .China melakukan latihan militer terbesarnya, karena Beijing menekankan bahwa operasi militernya “perlu dan adil,” menyalahkan AS dan sekutunya atas eskalasi tersebut.Truss bersaing dengan mantan Rektor Keuangan Inggris Rishi Sunak di babak final perlombaan untuk menggantikan Boris Johnson sebagai perdana menteri. China mewakili “ancaman terbesar bagi Inggris dan keamanan serta kemakmuran dunia abad ini,” kata mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak, mengusulkan serangkaian langkah untuk mengurangi pengaruh Beijing di negaranya.Menlu Inggris menyatakan Selasa bahwa dia merasa "siap" untuk meluncurkan senjata nuklir Trident, menegaskan bahwa membuat keputusan adalah "tugas penting perdana menteri." Tidak disebutkan kapan kandidat Konservatif akan menggunakan senjata nuklir; namun, dia juga berjanji untuk meningkatkan pengeluaran militer sebesar 3% dari PDB pada akhir dekade ini.[IT/r]Sekitar 200.000 anggota partai Konservatif harus membuat keputusan pada awal September tentang nasib kedua kandidat. Nama pemimpin Tory yang baru, yang secara otomatis akan menjadi perdana menteri, akan diumumkan pada 5 September.