Direktur FBI: China Telah Mencuri Lebih Banyak Data AS 'daripada Gabungan Semua Negara Lain'

Christopher Wray, direktur Biro Investigasi Federal (FBI), pada hari Selasa (15/11) mengatakan kepada sidang komite DPR AS bahwa China telah mencuri lebih banyak data dan informasi Amerika "daripada gabungan semua negara lain".

Dalam pidatonya di sidang tahunan 'ancaman di seluruh dunia' Komite Keamanan Dalam Negeri DPR pada hari Selasa, Wray mengatakan program peretasan China adalah yang terbesar di dunia dan bahwa mereka telah mencuri lebih banyak informasi pribadi dan bisnis dari Amerika daripada negara lain mana pun.Direktur, yang menjabat sebagai asisten jaksa agung di bawah mantan Presiden George W. Bush, mengatakan Amerika Serikat memiliki masalah keamanan nasional tentang China. Kekhawatiran keamanan ini mencakup kemungkinan pemerintah China dapat mengontrol pengumpulan data pada jutaan pengguna atau mengontrol algoritme rekomendasi, yang dapat digunakan untuk meretas atau mengontrol perangkat lunak pada jutaan perangkat.Wray mengatakan masih banyak pertanyaan yang belum terselesaikan tentang pembagian data antara perusahaan China dan pemerintah Beijing. Dia mengatakan beberapa kekhawatiran adalah tentang apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya sedang dilakukan.Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dan Direktur Anti-Terorisme Nasional Christine Abizaid juga hadir pada pertemuan hari Selasa dan bersaksi.Komentar direktur FBI pada hari Selasa datang hanya sehari setelah Presiden AS Biden bertemu dengan pemimpin China Xi Jinping ketika para pejabat berusaha memperbaiki hubungan yang rusak antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut dibahas isu-isu seperti perang di Ukraina, ketegangan di Selat Taiwan dan uji coba rudal Korea Utara.Cabang tertentu dari pemerintah AS, termasuk tentara, sebelumnya meminta pekerjanya untuk tidak memasang perangkat lunak tertentu, termasuk Tik Tok, di ponsel mereka. TikTok, salah satu aplikasi paling populer di dunia, memiliki lebih dari 1 miliar pengguna (per September 2021), dan CEO Silicon Valley mencoba mencari cara untuk bersaing dengan perusahaan yang berbasis di Beijing.Gesekan antara Washington dan Beijing semakin dalam dalam beberapa bulan terakhir, terutama atas apa yang disebut China sebagai campur tangan AS dalam urusan Taiwan, sebuah pulau yang diklaim Beijing sebagai miliknya.