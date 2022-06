Militer AS Mengirimkan Konvoi Sarat Amunisi dari Suriah Memasuki Irak Utara 

IslamTimes - Militer AS dilaporkan telah mengirim konvoi truk baru yang membawa peralatan militer dan logistik dari provinsi timur laut Suriah, Hasakah, ke salah satu pangkalannya di wilayah semi-otonom Kurdistan di Irak utara.

Sebuah sumber keamanan Irak, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita al-Maalomah berbahasa Arab Irak bahwa konvoi lebih dari 20 kendaraan militer dan lapis baja Hummer serta truk-truk yang sarat dengan bahan makanan dan logistik memasuki Irak pada hari Selasa (21/6).Sumber tersebut menambahkan bahwa konvoi tersebut berasal dari sebuah daerah di timur laut Suriah, yang dikendalikan oleh militan sekutu dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Sumber tersebut mengatakan bahwa kendaraan-kendaraan itu menuju Pangkalan Udara al-Harir di distrik Shaqlawa di wilayah Kurdistan setelah bergemuruh melalui penyeberangan perbatasan Semalka.Pesawat nir awak dilaporkan terbang di atas mereka dan melindungi konvoi militer saat masuk ke Irak.Sentimen anti-AS telah meningkat di Irak sejak pembunuhan komandan tertinggi anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani pada tahun 2020.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekan satu paritnya di Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, menjadi sasaran bersama dengan rekan-rekan mereka pada tanggal 3 Januari 2020 dalam serangan pesawat tak berawak teror yang disahkan oleh presiden AS saat itu, Donald Trump, di dekat Bandara Internasional Baghdad.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui rancangan undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS di negara tersebut.Pada 8 Januari 2020, IRGC menargetkan Ain al-Asad yang dikelola AS di provinsi barat Irak, Anbar, setelah meluncurkan gelombang serangan untuk membalas pembunuhan Jenderal Soleimani.[IT/r]