Jajak Pendapat: Kebanyakan Orang Amerika Mengatakan Trump Seharusnya Tidak Diizinkan Jadi Presiden Jika Terbukti Bersalah

IslamTimes - Sebuah jajak pendapat baru menemukan bahwa hampir dua pertiga orang Amerika menentang pemilihan kembali mantan Presiden AS Donald Trump atas kemungkinan hukuman pidananya.

Enam puluh dua persen peserta jajak pendapat mengatakan Trump seharusnya tidak diizinkan untuk menjabat sebagai presiden lagi jika dia dihukum karena kejahatan "serius", The Hill melaporkan pada hari Selasa (6/6).Jajak pendapat, yang dilakukan pada akhir Mei oleh Yahoo News-YouGov dengan 1.520 orang dewasa AS dan dengan margin kesalahan 2,7 poin persentase, melaporkan bahwa mayoritas yang sedikit lebih kecil – 52 persen – mengatakan mereka percaya bahwa mantan presiden pasti telah melakukan beberapa kesalahan. kejahatan serius dalam hidupnya.Trump, sementara itu, berurusan dengan banyak penyelidikan hukum, termasuk pembayaran uangnya kepada bintang porno, kesalahan penanganan dokumen Gedung Putih, dan perannya dalam menghasut serangan maut 6 Januari di Capitol Hill.Enam puluh enam persen peserta jajak pendapat mengatakan bahwa hasutan kekerasan Trump untuk membatalkan hasil pemilihan presiden yang menguntungkannya adalah kejahatan serius.Enam puluh tiga persen mengatakan mereka menganggap Trump mengambil dokumen yang sangat rahasia dari Gedung Putih dan menghalangi upaya untuk mengambil kembali surat-surat itu sebagai kejahatan serius.Lima puluh dua persen mengatakan bahwa menurut pendapat mereka pemalsuan catatan bisnis Trump untuk menyembunyikan pembayaran uang suap kepada bintang porno adalah kejahatan serius.Trump telah didakwa dengan 34 tuduhan kejahatan dalam penyelidikan kriminal Manhattan pada awal April. Dia mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut.Antara lain, 43 persen responden mengatakan mereka memiliki pendapat yang sama tentang Trump seperti sebelumnya, sementara 34 persen mengatakan mereka merasa lebih negatif tentangnya.Sementara itu, Trump saat ini menjadi calon unggulan sebagai calon dari Partai Republik pada pemilihan presiden AS 2024 mendatang.Di antara calon GOP, Trump lebih dari 30 poin di depan saingan terdekatnya, Ron DeSantis, menurut rata-rata jajak pendapat baru-baru ini dari FiveThirtyEight.DeSantis, yang merupakan Gubernur Florida saat ini, bekerja sebagai perwira militer AS di masa lalu, bertugas di Pusat Penahanan Teluk Guantanamo, "situs hitam" AS yang terkenal di Kuba, tempat dia mengawasi penyiksaan dan pelecehan terhadap para tahanan.[IT/r]